Владельцев офшоров избавляют от налога

Владельцам офшоров продлят право русифицировать активы без уплаты налога. До конца этого года бизнесмены, которые перепишут собственность с зарубежных структур, смогут не платить НДФЛ, выяснил Forbes. Такая мера предусмотрена в масштабном налоговом законопроекте Минфина. Она будет распространяться на всех физлиц-резидентов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Льготы для тех, кто переводит активы с офшорных структур в личную собственность, ввели в числе первых мер защиты от санкций. Такая возможность у бизнесменов была до конца прошлого года. В частности, она освобождает от налога доходы от перевода в личную собственность ценных бумаг и долей в уставном капитале российских предприятий, прав требования, опционов и паев инвестфондов российских управляющих компаний.

Правда, вряд ли это заинтересует большое число бизнесменов, говорит руководитель бюро по защите прав предпринимателей «Опоры России», гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский: «Процесс деофшоризации в России идет последние пять-семь лет. Последние четыре года действует некая амнистия, когда вы можете перевести и капиталы, и имущество, и доли в компаниях, и недвижимое имущество в Россию, при этом не заплатив никаких налогов.

Если посмотреть статистику, крупные правообладатели, особенно в лице юридических лиц, до сих пор традиционно остаются в юрисдикциях офшорных либо низконалоговых. Люди, владеющие такими активами, себя не раскрывают. При этом за последние пять лет процентов 50 действительно перевели активы в Россию, оформили на себя. Но к некоторым предпринимателям, которые внезапно раскрыли карты, постучались правоохранительные органы.

Как раз те, кто еще не вышел в поле РФ, боятся уголовного преследования, что будут задавать вопросы, откуда взялись деньги.

Я не раз сопровождал сделки по переводу из офшора в российскую юрисдикцию прав собственности — там все оформлено на водителей, садовников. Когда эту цепочку показываешь в налоговой либо в Росреестре, без скрипа такие сделки не проходят. Зачастую приходится доказывать в суде, что ты действительно правопреемник.

Продление же льготы будет интересно бизнесменам только в одном случае: если они хотят это имущество в дальнейшем либо продать, либо передать по наследству. Как правило, люди не спешат. Тот, кто извлекает прибыль в России, и оставляет ее тут. Он лишь боится, что у него отнимут это право, узнав, что он фактически собственник этого имущества. И я думаю, что сам процесс этого переоформления будет вялотекущим».

При этом некоторые бизнесмены действительно могли не успеть воспользоваться льготой в прошлом году, уверен управляющий партнер мультисемейного офиса ITSWM Игорь Кузнец: «Это очень актуальная тема. Профессиональное и юридическое сообщество в нашем лице ожидало этих поправок, велись долгие переговоры с заинтересованными государственными лицами, бизнесменами. Это хорошее подспорье российским владельцам капитала.

Дело в том, что далеко не все предприниматели смогли оперативно в 2022 году воспользоваться данной нормой, льготой и вывести активы в силу целого ряда причин. Многие решали совершенно другие задачи. Сервис-провайдеры, трастовые управляющие, управляющие фондами фактически саботировали работу, не отвечали на коммуникацию с клиентами, поэтому у многих из них не было возможности закончить перевод активов в течение 2022-го. Только сейчас мы видим, что начинается процесс разблокировки и выпуска активов для российских клиентов».

Как отмечает Forbes, подобная возможность была у бизнесменов и в 2015-2019 годах. Но тогда предпринимателей обязывали ликвидировать структуры за рубежом. В этот раз, как и в 2022-м, такой необходимости не будет, так как из-за санкций ликвидация компании может затянуться. К тому же некоторые страны взимают так называемый exit tax — налог на выход.

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Сабина Адлейба