Правозащиту признали нежелательной

Генпрокуратура РФ объявила нежелательной в РФ деятельность малоизвестного болгарского Law Sofia Foundation — юридического лица самой, пожалуй, известной российской правозащитной организации «Агора». Сотрудничающие с ней юристы и адвокаты участвовали в самых громких делах, связанных с политикой, например представляли в судах участниц Pussy Riot или обвиняемых по «болотному делу». Именно помощь «оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией» Генпрокуратура назвала «нежелательной деятельностью», угрожающей основам конституционного строя. Эксперт-конституционалист напоминает, что Основной закон гарантирует право на юридическую помощь всем без исключения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Днем в понедельник Генпрокуратура объявила, что признала «нежелательной на территории РФ» деятельность болгарского фонда Law Sofia Foundation («Право-София»), отметив, что он связан с международной правозащитной группой «Агора». В сообщении ведомства говорится, что они угрожают «основам конституционного строя и безопасности РФ». Генпрокуратура ставит в вину правозащитникам, что они «делают акцент на освещении и тиражировании фактов якобы ущемления прав и свобод граждан в России» и «на оказании юридической помощи оппозиционерам с выраженной антироссийской позицией, включая сторонников признанных экстремистскими организаций». Решение о признании организации нежелательной направлено в Минюст РФ.

Первая версия организации — межрегиональная ассоциация «Агора» — была учреждена Казанским правозащитным центром, Читинским правозащитным центром и чувашской правозащитной организацией «Щит и меч» в 2005 году. Она занималась оказанием юридической помощи гражданским активистам, НКО и гражданам, пострадавшим от незаконных действий сотрудников полиции.

Юристы «Агоры» работали на суде по «болотному делу», представляли интересы участниц Pussy Riot, защищали обвиненного в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова и арестованного за поджог двери здания ФСБ на Лубянке художника Петра Павленского.

Также адвокаты организации представляли, например, интересы Telegram в споре с ФСБ России (служба требовала от администрации мессенджера предоставить ключи дешифрования сообщений пользователей). В 2014 году Минюст признал «Агору» иноагентом, в 2016 году ассоциация была ликвидирована судом по иску ведомства. После этого появилась международная правозащитная группа «Агора». В 2021 году с ней сотрудничали около 50 юристов и адвокатов (вели свыше 300 дел).

С момента основания «Агору» возглавляет юрист Павел Чиков. С 2012 по 2019 год он входил в Совет при президенте РФ по правам человека. В марте 2023 года Минюст внес господина Чикова в список иноагентов. В понедельник он сказал “Ъ”, что «Агора» не комментирует решение Генпрокуратуры.

Юрист в сфере конституционного права Иван Брикульский обращает внимание на аргументацию Генпрокуратуры, что «юридическая помощь оппозиционерам» угрожает основам конституционного строя. Он напоминает, что ст. 48 Конституции РФ гарантирует каждому «право на получение квалифицированной юридической помощи» и оно «является абсолютным», что следует из ч. 3 ст. 56 Основного закона. «Это право не может быть ограничено никогда и никем — ни ведомством, ни законом,— добавляет юрист.— Момент получения этой помощи должен определять сам человек, которому помощь нужна. И он же определяет, кто именно предоставляет помощь».

Партнер юридической компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков считает, что связанные с «Агорой» «сейчас или ранее лица будут сталкиваться с трудностями». Он напоминает, что федеральный закон №272 запрещает нежелательным организациям вести деятельность в РФ, а гражданам — участвовать в их деятельности под угрозой административного или уголовного наказания.

«Но отдельного человека признать "нежелательным" нельзя, поэтому юристы и адвокаты могут продолжить оказывать правовую помощь в рамках частной практики вне связи с "Агорой". По Конституции нельзя ограничить их право работать»,— говорит господин Яблоков.

Впрочем, он затрудняется предсказать, что будет происходить в рамках процессов, «вряд ли судьи будут по своей инициативе проверять и устанавливать связь этих юристов с нежелательной организацией, другое дело, если юрист сам заявит об этом». В последнем случае его можно привлечь к административной или уголовной ответственности, а в процессах могут появиться основания для отвода адвокатов, добавляет Артем Яблоков. Такие же последствия могут наступить и в случае, если о связи с нежелательной организацией заявит другая сторона процесса, говорит эксперт.

Александр Воронов, Анна Занина