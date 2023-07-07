Чем известна правозащитная организация Human Rights House Foundation

7 июля Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность норвежской правозащитной организации Human Rights House Foundation. Подробнее о том, чем она занималась — в справке «Ъ».

Human Rights House Foundation (HRHF) — международная организация со штаб-квартирой в Осло. У нее есть офис в Женеве, представительства в Брюсселе и Тбилиси. HRHF имеет консультативный статус в ООН и участвует в Совете Европы. Кроме того, в нее входят более 80 правозащитных организаций, объединенных в сеть «Домов прав человека». Они действуют в Великобритании, на Западных Балканах, Кавказе, в Восточной Европе, в том числе на Украине.

Организацией руководит правление из семи человек, председатель — норвежский политолог Бернт Хагтвет. «Вместе мы выступаем за свободу собраний, объединений и выражения мнений, а также за право быть правозащитником»,— говорится на сайте организации.

В 2005 году HRHF обращалась к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с осуждением разгона митинга оппозиции в центре Баку. В 2010 году раскритиковала правительство страны за необеспечение свободы слова на парламентских выборах. В 2010 году организация выступала за освобождение главного редактора армянской газеты «Айкакан Жаманак» Никола Пашиняна, осужденного на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В 2011 году подписалась под обращением к президенту Грузии Михаилу Саакашвили с осуждением чрезмерного применения силы полицией по отношению к мирным демонстрантам.

В 2012 году HRHF подписалась под обращением с критикой законопроекта, который вводил в России статус иноагентов для НКО, получающих финансирование из-за рубежа.

В 2014 году участвовала в митингах в поддержку территориальной целостности Украины в Женеве. В июне 2018 года подписалась под заявлением для ООН об угрозе свободе интернета в России.

В марте 2022 года черниговский «Дом прав человека» создал центр гражданского общества во Львове, который служит местом работы и обучения для активистов, правозащитников и волонтеров.

Генпрокуратура РФ заявила, что спонсорами организации являются Евросоюз и внешнеполитические ведомства Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Литвы, Польши, Чехии и Швейцарии. Кроме того, ведомство сообщило, что HRHF с начала специальной военной операции занимается дискредитацией внешней политики и вооруженных сил РФ. Нежелательной признана деятельность как самой организации, так и входящих в сеть «Домов прав человека».