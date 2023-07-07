Песков надеется, что у финнов пройдет «ослепление русофобией»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона надеется на улучшение отношений с Финляндией, после того как пройдет «ослепление русофобией». В то же время, по его мнению, российские компании, которые заняли места ушедших из РФ финский предприятий, не согласятся на их возвращение.

В ходе пресс-колла журналисты попросили Дмитрия Пескова прокомментировать слова президента Финляндии о том, что все финские компании ушли с российского рынка, однако это не дало никаких результатов.

«Не считаем себя вправе давать советы президенту Финляндии. Его избирал народ, который, кстати нам очень близок. Нас объединяет доброе прошлое, и надеемся, что будет и доброе будущее, после того как пройдет ослепление русофобией»,— сказал господин Песков.

Кроме того, Дмитрий Песков отметил, что российские компании и бизнесмены, которые занимают освободившееся после ухода зарубежных компаний места, не согласятся на их возвращение. «Они приветствуют уход зарубежных компаний и вполне комфортно себя чувствуют в новом бизнесе»,— добавил он.

В сентябре 2022 года Финляндия объявила о значительном ограничении въезда россиян. Запрет не коснулся людей с рабочими и студенческими визами, а также тех, кто планирует посетить родственников в стране. Вчера, 6 июля, правительство Финляндии продлило срок ограничений. Россия решила закрыть генконсульство Финляндии в Петербурге и выслать девять финских дипломатов.

Милена Костерева