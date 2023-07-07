Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Яндекс Музыка» изменит правила размещения контента

«Яндекс Музыка» совместно с Ассоциацией музыкальной индустрии планирует ввести новые правила размещения контента на площадке. Предполагается, что загружаемые на площадку композиции будут сначала проверяться с помощью специальных алгоритмов, а затем вручную модераторами. Об этом сообщается в пресс-релизе «Яндекса».

Согласно пресс-релизу, гибридная модерация нацелена на защиту детей, а также для выявления контента на чувствительные темы. Планируется, что композиции на площадке будут отмечены возрастными марками, а некоторые композиции будут исключаться из рекомендаций или будут удалены с площадки.

«Наш сервис стремительно развивается, а количество контента растет каждый день, и мы понимаем ответственность перед слушателями. Комфорт и безопасность наших пользователей для нас столь же важны, как и свобода творчества, поэтому мы решили первыми использовать эти рекомендации. Они помогут нам найти баланс и добиться того, чтобы наши слушатели чувствовали себя комфортно»,— говорит Александра Сагалович, руководитель «Яндекс Музыки».

Методология применения данных рекомендаций будет разработана экспертным советом при Научно-учебной лаборатории лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ. «Наш экспертный совет разработает критерии оценки творческого контента, с помощью которых можно отличить, например, реальную агрессию от творческого приема, образа или просто особенностей жанра»,— комментирует Максим Кронгауз, профессор НИУ ВШЭ.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале отмечает, что если новые правила окажутся эффективными, то «законодателям и Роскомнадзору не придется идти на жесткие меры по обязательному контролю и введению крупных штрафных санкций».

Он добавил, что «гибридная модерация позволит впредь избежать инцидентов, когда россиянам накануне Дня Победы предлагают слушать откровенно человеконенавистнические ''стишки''».

5 июля Роскомнадзор составил протокол о ЛГБТ-пропаганде на гендиректора ООО «Яндекс» Артема Савиновского. С 2016 года он отвечает за медиасервисы, куда входят «Кинопоиск», «Яндекс Музыка» и «Яндекс Плюс».

За демонстрацию ЛГБТ в настоящее время оштрафовано большинство российских онлайн-кинотеатров. Роскомнадзор составил протоколы в отношении 19 стримингов из 23 работающих в стране. Среди привлеченных к ответственности — Start, «Кинопоиск», More.tv, ivi и Premier.

Подробнее о причинах привлечения к ответственности крупных стримингов — в публикации «Ъ» «Кинотеатры собрали штрафы».

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...