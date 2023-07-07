«Яндекс Музыка» изменит правила размещения контента

«Яндекс Музыка» совместно с Ассоциацией музыкальной индустрии планирует ввести новые правила размещения контента на площадке. Предполагается, что загружаемые на площадку композиции будут сначала проверяться с помощью специальных алгоритмов, а затем вручную модераторами. Об этом сообщается в пресс-релизе «Яндекса».

Согласно пресс-релизу, гибридная модерация нацелена на защиту детей, а также для выявления контента на чувствительные темы. Планируется, что композиции на площадке будут отмечены возрастными марками, а некоторые композиции будут исключаться из рекомендаций или будут удалены с площадки.

«Наш сервис стремительно развивается, а количество контента растет каждый день, и мы понимаем ответственность перед слушателями. Комфорт и безопасность наших пользователей для нас столь же важны, как и свобода творчества, поэтому мы решили первыми использовать эти рекомендации. Они помогут нам найти баланс и добиться того, чтобы наши слушатели чувствовали себя комфортно»,— говорит Александра Сагалович, руководитель «Яндекс Музыки».

Методология применения данных рекомендаций будет разработана экспертным советом при Научно-учебной лаборатории лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ. «Наш экспертный совет разработает критерии оценки творческого контента, с помощью которых можно отличить, например, реальную агрессию от творческого приема, образа или просто особенностей жанра»,— комментирует Максим Кронгауз, профессор НИУ ВШЭ.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале отмечает, что если новые правила окажутся эффективными, то «законодателям и Роскомнадзору не придется идти на жесткие меры по обязательному контролю и введению крупных штрафных санкций».

Он добавил, что «гибридная модерация позволит впредь избежать инцидентов, когда россиянам накануне Дня Победы предлагают слушать откровенно человеконенавистнические ''стишки''».

5 июля Роскомнадзор составил протокол о ЛГБТ-пропаганде на гендиректора ООО «Яндекс» Артема Савиновского. С 2016 года он отвечает за медиасервисы, куда входят «Кинопоиск», «Яндекс Музыка» и «Яндекс Плюс».

За демонстрацию ЛГБТ в настоящее время оштрафовано большинство российских онлайн-кинотеатров. Роскомнадзор составил протоколы в отношении 19 стримингов из 23 работающих в стране. Среди привлеченных к ответственности — Start, «Кинопоиск», More.tv, ivi и Premier.

Подробнее о причинах привлечения к ответственности крупных стримингов — в публикации «Ъ» «Кинотеатры собрали штрафы».

Полина Мотызлевская