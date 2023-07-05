На гендиректора «Яндекса» Савиновского составили протокол о демонстрации ЛГБТ

В отношении генерального директора ООО «Яндекс» Артема Савиновского составили протокол по ч. 2 ст. 6.21.2 (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения). Из карточки следует, что судебный участок мирового судьи №101 Центрального административного округа Москвы зарегистрировал протокол сегодня, 5 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Савиновский

Фото: пресс-служба компании «Яндекс» Артем Савиновский

Фото: пресс-служба компании «Яндекс»

Дата заседания пока не назначена. Протокол составил Роскомнадзор, сообщили ТАСС в суде. В «Кинопоиске» «Ъ» подтвердили, что поводом для составление протокола стал вчерашний штраф, выписанный сервису. Напомним, 4 июля Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал «Кинопоиск» на 1 млн руб. по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП за показ фильмов с ЛГБТ без маркировки. Компания планирует обжаловать решение суда.

Максимальное наказание по статье для физлиц — штраф до 200 тыс. руб., для должностных лиц — до 400 тыс. руб., для юрлиц — до 4 млн руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Артем Савиновский работает в «Яндексе» с 2008 года. Он занимает должность гендиректора компании с апреля 2022-го. Кроме того, с 2016 года господин Савиновский руководит отделом медиасервисов: отвечает за стратегию подразделения и развитие сервисов, включая «КиноПоиск», «Яндекс.Музыку» и «Яндекс.Плюс».

Лусине Баласян