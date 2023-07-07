«Пятерочка» откроет еще 60 магазинов в Петербурге и Ленобласти до конца года

До конца года X5 Group планирует открыть в Петербурге и Ленобласти до 60 новых точек сети магазинов «Пятерочка». Об этом рассказал журналистам генеральный директор «Пятерочки» Владислав Курбатов на открытии 20-тысячного магазина сети в Кировском районе Санкт-Петербурга. Юбилейная точка площадью 300 кв. м. заработала в ТЦ «Вега».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сейчас, по данным директора макрорегиона Северо-Запад Андрея Тимофеева, в двух регионах работают 929 магазинов. По всей России до конца текущего года сеть планирует увеличить количество точек еще на 1,5 тыс.

X5 Group (в которую также входят сеть «Перекресток» и дискаунтер «Чижик») вернулась к развитию в Петербурге в июне 2023 года. В 2019 расширение сети было остановлено из-за из-за антимонопольных ограничений. Снятие ограничений стало следствием роста других сетей. Сейчас X5 Group также рассматривает возможность открытия в Санкт-Петербурге магазинов сети «жестких дискаунтеров» «Чижик».

Сейчас с учетом того, что другие сети развиваются, они (X5 Group — «Ъ-СПб») до предельной планки 25% не дошли. Поэтому мы надеемся, что в ближайшее время будет открыто еще несколько магазинов “Пятерочки”»,— заявил во время открытия вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Закон о торговле запрещает сетям арендовать или приобретать дополнительные площади в регионе при достижении доли в 25% рынка в пределах региона или муниципалитета. X5 Group лишилась такой возможности в 2019 году, когда ее доля впервые превысила разрешенный лимит. В 2022 году антимонопольная служба одобрила покупку X5 Group 15 петербургских магазинов финской сети Prisma. На их месте заработал «Перекресток». В начале декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, которые разрешает продуктовым ритейлерам до 2024 года приобретать магазины компаний, которые покинули страну, без учета итоговой доли компании на российском рынке.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «X5 Group вернется с перерыва».

Надежда Ярмула

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте