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Что известно о заводе «Промсинтез», на котором произошел взрыв

На заводе «Промсинтез» в Чапаевске в Самарской области произошел взрыв. Шесть человек погибли, двое получили травмы. Что известно о предприятии и его продукции — в справке «Ъ».

Завод «Промсинтез»

Завод «Промсинтез»

Фото: promsintez.su

Завод «Промсинтез»

Фото: promsintez.su

Акционерное общество «Промсинтез» было создано в феврале 1997 года в городе Чапаевск Самарской области на базе ОАО «Полимер» как предприятие по производству взрывчатых веществ.

На сайте компании сообщается, что «Промсинтез» — преемник Самарского Сергиевского завода взрывчатых веществ, основанного в 1911 году Военным советом при Военном министерстве Российской империи и на сегодняшний день является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ.

Компания производит различные взрывчатые вещества от нитробензола до готовых тротиловых шашек, предназначенных для открытых и подземных работ в горной промышленности, взрывных работ в забоях и выработках рудников и шахт.

Завод поставляет продукцию таким горно-металлургическим компаниям, как «Норникель», «Металлоинвест», «Северсталь Ресурс». Среди стран-импортеров — Казахстан, Армения, Азербайджан и другие.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году выручка компании составила 3,8 млрд руб., годом ранее — 2,7 млрд руб. Чистая прибыль за год выросла почти в семь раз — с 92 млн руб. в 2021 году до 644 млн руб. в 2022 году.

На сайте компании сообщается, что технологические процессы получения промышленных взрывчатых веществ автоматизированы, особо опасные операции проводятся без присутствия технологического персонала. Численность сотрудников составляет 1309 человек.

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