ГК «Рубеж» намерена вложить 1 млрд рублей в расширение производства в Выксе

Группа компаний «Рубеж» планирует расширить производство в Выксе и построить комплекс для глубокой переработки металлургических отходов. Инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд руб., сообщили в Корпорации развития региона.

Дополнительный производственный комплекс будет перерабатывать отходы в строительные материалы: дорожные плиты, фундаментные блоки, канализационные и водопроводные кольца. После ввода объекта в эксплуатацию объем переработки увеличится с 24 тыс. т до 100 тыс. т в месяц.

Комплекс будет построен в поселке Досчатом около Выксы, рядом с действующим производством компании.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Рубеж» зарегистрировано в Москве в 2012 году, уставный капитал — 510 тыс. руб. Основным видом деятельности является аренда и лизинг машин и оборудования. На официальном сайте компании указано, что в ГК входят предприятия «Евротрейд» (занимается производством стройматериалов), «Экорубеж» (перерабатывает щебень) и «Рубеж В» (осуществляет производственные процессы на площадке УШО АО ВМЗ).

Анастасия Еремина