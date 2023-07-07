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Коммерсантъ FM
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Мамут и «Траст» заключили соглашение об урегулировании претензий по долгам миллиардера

Национальный банк «Траст» и бизнесмен Александр Мамут пришли к соглашению об урегулировании претензий по задолженности предпринимателя, сумма которой в 2020 году оценивалась в 23,5 млрд руб., сообщил РБК председатель правления кредитной организации Александр Соколов. Урегулирование долговых претензий подтвердили изданию господин Мамут и представитель его инвестхолдинга A&NN Investments.

«Стороны заключили генеральное соглашение и окончательно договорились о комплексном и полном урегулировании всех взаимоотношений группы компаний структур Александра Мамута с банком с учетом интересов обеих сторон. В ближайшее время будут совершены формальные юридические действия, которые зафиксируют договоренности»,— сказал господин Соколов.

Председатель правления банка не стал раскрывать детали соглашения, отметив, что стороны пришли к компромиссу, который их устроил.

Как заявил Александр Мамут РБК, он понимает, что жесткая позиция «Траста» в переговорах определялась ответственностью банка перед ЦБ. Он отметил, что специалисты с обеих сторон проделали большую работу, которая помогла установить диалог, выстроить отношения с кредитной организацией и мирным путем урегулировать споры.

По состоянию на 2020 год, структуры господина Мамута должны были «Трасту» около 23,5 млрд руб., из которых 19,8 млрд руб. приходились на сеть кинотеатров «Синема Парк», а 2,5 млрд руб. — на АО «Вандеркинд», управляющее сетью магазинов детских игрушек «Винни» (ранее под брендом Hamleys). Сумма долга также включала в себя просроченные платежи по кредитам на 1,1 млрд руб.

В 2021 году компания «Синема Парк» подала четыре иска о реструктуризации кредитов к «Трасту». Задолженность киносети на момент подачи исков превышала 2,8 млрд руб. В сентябре 2022 года Александр Мамут покинул пост главы совета директоров в киносети. В конце мая 2023 года Верховный суд РФ отказался пересматривать решения трех нижестоящих инстанций, отказавших банку «Траст» в снятии ареста с 100% акций компании «Синема Парк». 29 июня господин Мамут и «Траст» объявили о возобновлении переговоров о погашении долгов бизнесмена.

Эрдни Кагалтынов

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