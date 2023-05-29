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Коммерсантъ FM
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Верховный суд поддержал отказ «Трасту» в снятии ареста с акций «Синема парка»

Верховный суд РФ не стал пересматривать решения трех нижестоящих инстанций, отказавших банку «Траст» в снятии ареста с 100% акций компании «Синема Парк» Александра Мамута. Судья Юрий Иваненко отклонил кассационную жалобу «Траста», просившего отправить вопрос на пересмотр в Судебную коллегию по экономическим спорам, сообщает «РИА Новости».

В 2021 году сеть кинотеатров подала четыре иска о реструктуризации кредитов к «Трасту». В «Синема Парке» называли кредитные условия 2017 года неактуальными, потому что из-за действовавших тогда на фоне COVID-19 ограничений компания не получила достаточный объем доходов. Задолженность киносети на момент подачи исков превышала 2,8 млрд руб. Арест на акции, которые принадлежат кипрской компании CP Invest (Overseas) Limited, наложили в качестве обеспечительных мер, чтобы не дать «Трасту» как ответчику обратить взыскание на предмет залога.

Лаура Кеффер

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