Мамут и «Траст» начали новые переговоры о долгах на 20 млрд рублей

Национальный банк «Траст» и Александр Мамут возобновили переговоры о погашении долгов бизнесмена. Общая сумма задолженности превышает 20 млрд руб. Об этом представитель «Траста» сообщил РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В данный момент мы ведем переговоры об урегулировании всего долга АО “Вандеркинд” и АО “Синема Парк” перед “Трастом”. Детали переговоров не разглашаем»,— сказал он.

Речь идет о долге АО «Синема Парк», владеющего одноименной сетью кинотеатров, а также о долге АО «Вандеркинд», управляющего сетью магазинов детских игрушек «Винни» (ранее под брендом Hamleys).

Актуальная сумма задолженности структур Мамута точно неизвестна, в банке ее называть отказались. В 2020 году долг оценивался в 23,5 млрд руб., из которых 19,8 млрд. руб. бизнесмен должен «Синема Парку». Данная сумма включала в себя просроченные платежи по кредитам на 1,1 млрд руб.

Представитель кипрской компании Александра Мамута A&NN Investments Ltd подтвердил, что стороны вернулись к обсуждению «урегулирования задолженности всей группы компаний». Раскрывать подробности переговоров представитель отказался. Он уточнил, что «урегулирование взаимоотношений группы с банком “Траст” необходимо для возобновления нормального функционирования компаний».

В 2021 году компания «Синема Парк» подала четыре иска о реструктуризации кредитов к «Трасту». Задолженность киносети на момент подачи исков превышала 2,8 млрд руб. В сентябре 2022 года Александр Мамут покинул пост главы совета директоров в киносети. В конце мая 2023 года Верховный суд РФ отказался пересматривать решения трех нижестоящих инстанций, отказавших банку «Траст» в снятии ареста с 100% акций компании «Синема Парк».

Полина Мотызлевская