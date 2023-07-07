Обвиняемый в незаконном пересечении границы украинский пилот этапирован в Москву

Уроженец Харькова Александр Морозов, который 5 апреля был задержан в Брянской области после крушения самолета, этапирован в СИЗО «Лефортово» в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Его обвиняют в незаконном пересечении границы России, незаконном перемещении огнестрельного оружия и боеприпасов через госграницу и диверсии.

«Александр Морозов, которому вменяется незаконное пересечение госграницы РФ, незаконное перемещение через госграницу огнестрельного оружия и боеприпасов, а также диверсия, этапирован в СИЗО "Лефортово" для проведения следственных действий. Его дело также передано в Москву»,— сказал собеседник агентства.

Лефортовский суд Москвы сообщил ТАСС, что господину Морозову продлили срок содержания под арестом.

5 апреля в Брянской области потерпел крушение украинский самолет. Незадолго до этого два легких воздушных судна сбросили две авиабомбы на местный комбинат Росрезерва. Пострадавших и серьезных разрушений эта атака не принесла, но шедший в паре вторым 67-летний пилот Александр Морозов после нее был вынужден совершить жесткую посадку в поле. Он попытался скрыться, спрятав неподалеку автомат с патронами и бронежилет, однако был задержан.

7 апреля Советский райсуд Брянска заключил господина Морозова под стражу. По версии погрануправления ФСБ, Морозов на легкомоторном самолете типа А-22 пересек границу «с целью совершения противоправных действий». Над территорией Клинцовского района воздушное судно зацепилось за высоковольтную линию электропередачи, в связи с чем пилот совершил вынужденную посадку.

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Эрдни Кагалтынов