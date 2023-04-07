Обвиняемого в незаконном пересечении границы украинского пилота арестовали на месяц

Советский райсуд Брянска заключил на месяц под стражу 67-летнего уроженца Харькова Алексея Морозова, которого 5 апреля задержали после крушения самолета. В объединенной пресс-службе судебной системы Брянской области сообщили, что мера пресечения избрана до 4 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пилот Александр Морозов

Фото: Объединенная пресс-служба судов Брянской области Пилот Александр Морозов

Фото: Объединенная пресс-служба судов Брянской области

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации (ч. 1 ст. 322 УК РФ, до двух лет лишения свободы). По версии погрануправления ФСБ, Морозов на легкомоторном самолете типа А-22 пересек границу «с целью совершения противоправных действий». Над территорией Клинцовского района воздушное судно зацепилось за высоковольтную линию электропередачи, в связи с чем пилот совершил вынужденную посадку.

«При себе документов и надлежащего разрешения, дающих право на въезд в Российскую Федерацию, пилот самолета не имел»,— говорится в сообщении суда. При себе Морозов имел автомат и бронежилет, которые он спрятал после крушения. Как рассказывал «Ъ», ему может грозить также статья за терроризм (ст. 205 УК РФ). До жесткой посадки самолета Морозова на брянский комбинат Росрезерва были сброшены две бомбы. На опубликованном после задержания видео мужчина рассказал, что выполнял задание за 50 тыс. грн: ему нужно было сделать фото местности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украинскую "лисицу" перехватила ЛЭП».

Сергей Толмачев, Воронеж