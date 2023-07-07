Приложение Threads стало первым по скачиваниям в российском App Store

Приложение Threads заняло первое место среди самых скачиваемых приложений в App Store в России. Приложение также стало лидером по скачиваниям в США, сообщил РБК со ссылкой на данные сервиса data.ai.

Накануне глава Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг сообщил, в первые семь часов после запуска Threads 6 июля в приложении зарегистрировалось более 10 млн пользователей, к вечеру 6 июля — 30 млн.

Часть пользователей и рекламодателей отказались от использования Twitter после того, как купивший соцсеть Илон Маск принял ряд неоднозначных решений. В частности, он восстановил некоторые ранее заблокированные аккаунты, смягчил правила модерации, сделал платной функцию верификации (синей галочки). В начале июля Twitter ограничила число твитов, которые пользователь может прочитать за сутки.

Threads, который должен стать аналогом Twitter, запустили в ночь на 6 июля. Приложение стало доступно в магазинах приложений Apple и Google Android более чем в 100 странах, в том числе в США, Великобритании, Австралии, Канаде и Японии. В приложении доступен русский язык.

Олеся Павленко