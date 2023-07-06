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Коммерсантъ FM
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Аналог Twitter от компании Meta стал официально доступен для скачивания

Американская компания Meta (признана в РФ экстремистской и запрещенной) запустила текстовый сервис сообщений Threads. Он должен стать конкурентом Twitter, который принадлежит бизнесмену Илону Маску.

Приложение было запущено сразу после полуночи по западноевропейскому времени (2.00 мск) магазинах приложений Apple и Google Android в более чем 100 странах, в том числе США, Великобритании, Австралии, Канаде и Японии.

Из описания приложения магазине App Store следует, что сервис предназначен для «обмена идеями и трендами с помощью текста». «Threads — это место, где собираются сообщества, чтобы обсудить все: от волнующих вас сегодня тем до того, что будет в тренде завтра»,— говорится в аннотации.

Интерфейс приложения схож с интерфейсом Twitter. Пользователи смогут авторизоваться на новой площадке через аккаунт Instagram. По мнению экспертов, Threads станет главным конкурентом Twitter. По данным The Verge, на внутреннем совещании в Meta было заявлено, что сейчас «есть запрос от авторов и публичных деятелей на платформу с адекватным руководством».

Илон Маск завершил сделку по покупке Twitter за $44 млрд 27 октября. Создание Meta аналога Twittter спровоцировало бурную реакцию Илона Маска, который предложил Марку Цукербергу выйти на ринг.

Анастасия Ларина

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