Верховенство суда признали не все

Верховный суд США, где преобладают консерваторы (в соотношении «шесть к трем»), на прошлой неделе принял целый ряд решений, спровоцировавших в американском обществе ожесточенные споры. Они, в частности, касались прав национальных меньшинств и представителей ЛГБТ-сообщества. Суд также помешал президенту Джо Байдену выполнить свое предвыборное общение — добиться списания студенческих долгов. Это решение судей разочаровало молодую часть избирателей. Деятельность контролируемого консерваторами суда показывает: представители двух противоположных идеологических лагерей в США совсем не слышат и не понимают друг друга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jim Bourg, Reuters Фото: Jim Bourg, Reuters

Всего за несколько дней Верховный суд США внес значительные изменения в американское юридическое пространство и, как следствие, спровоцировал в обществе оживленные дискуссии. Так, была отменена «положительная дискриминация» при наборе в вузы (больше преференций давалось афро- и латиноамериканцам). Суд объявил, что раса не должна быть определяющим фактором при приеме в университеты. Образовательные учреждения теперь обязаны искать новые способы достижения разнообразия среди студентов. Джо Байден решение суда счел несправедливым. «Я считаю, что наши университеты сильнее, когда они представлены различными расами»,— сказал он, выступая с обращением в прямом эфире.

Кроме того, высший судебный орган США подтвердил право бизнесменов в рамках Первой поправки к Конституции США (о свободе слова и вероисповедания) отказывать однополым парам в обслуживании их свадеб. Это решение возмутило представителей ЛГБТ-сообщества и сторонников либеральных взглядов в стране.

Также суд признал неконституционной программу администрации Джо Байдена по прощению студенческих долгов, под которую подпадали десятки миллионов американцев. Президент США уже пообещал найти альтернативные варианты решения проблемы, но сделать это будет непросто.

Не первый раз решения Верховного суда провоцируют серьезные конфликты между консерваторами и либералами. Наиболее громкий случай произошел в прошлом году, когда суд отменил на федеральном уровне конституционное право на аборт. Представители левого крыла демократов тогда пошли в вербальные атаки на суд по всем фронтам. По мнению ряда экспертов, то решение в итоге стоило республиканцам нескольких мест в Сенате по итогам промежуточных выборов.

Доверие к высшему судебному органу тоже пошатнулось. Согласно опросу, проведенному каналом NBC, лишь 31% респондентов положительно оценивает работу Верховного суда, что на 20 пунктов меньше, чем пять лет назад. И это самый низкий показатель с начала проведения таких опросов в 1992 году.

Последние решения Верховного суда буквально сотрясли основы повестки президента Байдена, который в недавнем интервью MSNBC заявил, что текущий состав этого органа сделал «больше для разрушения основных прав», чем кто-либо еще.

При этом в ответ на многочисленные призывы сенатора Элизабет Уоррен и других крайне левых демократов, все настойчивее требующих реформирования суда, Джо Байден заявил: увеличение числа судей может привести к «политизированию Верховного суда», чего допускать никак нельзя.

По мнению The Wall Street Journal, такая позиция может стоить президенту голосов молодых избирателей в 2024 году. Они не просто резко критикуют консервативный суд и недовольны его последними решениями, но и разочарованы неспособностью текущей администрации что-то с этим сделать. Но некоторые из советников Джо Байдена, как отмечает газета, намекают: нежелание президента заняться этим вопросом может говорить и о стремлении понравиться умеренным избирателям, которые считают, что Верховный суд трогать нельзя. Эти избиратели тоже необходимы, если господин Байден хочет добиться переизбрания.

Нынешний перевес консерваторов в суде стал результатом крайне редкого союза двух авторитетных республиканцев — 45-го президента США Дональда Трампа и лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла. При президенте Трампе в Верховный суд прошли три консервативных судьи-кандидата — Нил Горсач, Бретт Кавано и Эми Кони Барретт. «Коллеги-республиканцы могли иметь опасения по поводу господина Трампа, но они были более чем готовы отбросить любые оговорки — и сенатскую вежливость — в ревностном стремлении к устойчиво-консервативному суду. Мистер Трамп, каким бы проблематичным он ни был, был средством для достижения их цели»,— написал в этой связи колумнист The New York Times Карл Халс.

И по сей день Митч Макконнелл этим достижением гордится, намекая: он воспользуется всеми возможными ресурсами (например, филибастером, то есть намеренным затягиванием всех процедур), дабы это преимущество в Верховном суде сохранить до выборов в ноябре следующего года.

Неудивительно, что недавние решения судей в лагере республиканцев восприняли с радостью, сочтя их огромной победой.

Сам Дональд Трамп не скрывал гордости за своих судей на субботнем предвыборном митинге в Пикенсе (штат Южная Каролина). То же можно сказать и о бывшем вице-президенте США (а ныне оппоненте господина Трампа) Майке Пенсе.

На своей странице в Twitter политик написал: он горд, что был причастен к назначению судей, которые в итоге нанесли поражение «усилиям радикальных левых». Не скрывал радости и спикер Палаты представителей Кевин Маккарти. «Раздача студенческих кредитов президентом Байденом признана незаконной… Президент должен следовать закону»,— написал он в Twitter.

Между тем немало экспертов в США уверены: нынешнее «суперконсервативное большинство» Верховного суда может всерьез пошатнуть и без того хрупкую политическую стабильность в Америке. Как отметил колумнист The New York Times Джонатан Вейсман, суд принимает решения, «ограничивающие права, которыми так дорожат либералы, и расширяющие права, которые так лелеют консерваторы». И под давлением таких решений, считает эксперт, «Соединенные Штаты, похоже, распадаются на две отдельные нации с диаметрально противоположными социальными, экологическими и медицинскими подходами». «Можете назвать это Разъединенными Штатами»,— резюмирует Джонатан Вейсман.

Екатерина Мур, Вашингтон