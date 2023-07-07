Дайте дышать

Неделю назад журналисты “Ъ” (см. «Вдыхай отечественное», 28.06.2023) обнаружили на портале regulation.gov.ru проект постановления, которое вносит импортные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в список товаров, запрещенных к закупкам для государственных и муниципальных нужд. Предполагается полное импортозамещение ИВЛ. Фонд помощи взрослым с боковым амиотрофическим склерозом «Живи сейчас» подготовил обращение к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову с критикой проекта. Под обращением уже подписались руководители семи профильных организаций, помогающих тяжелобольным и неизлечимым детям, некоммерческих детских хосписов и выездных паллиативных служб России.

Неэффективные и небезопасные

— Я не нашла ни одного врача в РФ, который работал бы с отечественными ИВЛ и утверждал бы, что эта техника не хуже зарубежной,— говорит Наталья Луговая, директор «Живи сейчас».

Врачи-реаниматологи опасаются публично выступать против отечественных аппаратов ИВЛ, но на условиях анонимности рассказывают следующее. Человек, как и любое животное, дышит бессознательно. По сигналу дыхательного центра, находящегося в стволе головного мозга, реберные мышцы и диафрагма растягивают грудную клетку — и она всасывает воздух. Иногда этот встроенный механизм не работает — например, из-за травмы мозга, паралича мышц, во время наркоза. Аппарат ИВЛ, к которому подключают плохо дышащего или недышащего пациента, подает ему воздушно-кислородную смесь под давлением — либо подстраиваясь под слабое дыхание, либо повинуясь алгоритму, заданному врачом для каждого конкретного больного. Аппарат должен понимать, в какой момент вдох начинается и в какой заканчивается. Чем чувствительнее триггер — спусковой крючок прибора, тем лучше прибор подойдет очень легким, маловесным пациентам — новорожденным. Хорошее оборудование ценится именно за чувствительность триггера. Чем круче прибор, тем ближе дыхание на нем к естественному, тем меньше вреда наносится легким.

Горят и выключаются

12 мая 2020 года при возгорании аппарата ИВЛ «Авента-М» производства Уральского приборостроительного завода в петербургской Городской больнице святого Георгия погибли пять пациентов. Больница на время отказалась от использования аппаратов этой марки, на производстве была проведена проверка. Росздравнадзор приостановил эксплуатацию «Авента-М».

— Ни перебои с током, ни скачки напряжения на такой прибор не должны влиять никак,— говорит один из наших собеседников.— Портативные ИВЛ тоже должны быть супернадежными. Требования к приборам для домашней вентиляции — запредельные.

В пандемию, отмечает другой врач, в медицинских журналах не появилось ни одного хвалебного отзыва об опыте использования российских ИВЛ у ковидных больных. По западной и китайской технике такие публикации есть, по российской — нет.

Нехитрые и неудобные

— Отечественные аппараты ИВЛ в чем-то хороши, но они больше годятся для среднестатистических пациентов,— говорит третий врач.— Но, например, в педиатрии и неонатологии нет пациентов, которые отвечают общим параметрам. Требуется некоторое время, чтобы врач понял, какой режим подходит пациенту. Импортные аппараты помогают быстрее проанализировать ситуацию и сделать вывод, без проблем подключаются к компьютеру. Реаниматолог может получить статистику, как пациент пользовался прибором на дому. Для медика, который не видит больного каждый день, это важно. У отечественных приборов таких возможностей нет.

Этот же врач уверен, что когда-нибудь Россия сможет полностью перейти на ИВЛ собственного производства, но «надо вводить импортозамещение не одномоментно, а потихоньку».

В том, что безопасность, функциональность, чувствительность, сборка и удобство пользовательского интерфейса российских аппаратов ИВЛ несопоставимы с импортными и сильно от них отстают, солидарны все опрошенные врачи.

— Вся зарубежная дыхательная аппаратура, которой мы пользуемся — Maquet, Drаger, Mindray, Newport, Monnal,— вся она работает по одному принципу,— объясняет один из врачей.— Режимы называются одинаково, но у нас почему-то решили, что лучше назвать их по-своему. Прежде чем приступить к работе с отечественным ИВЛ, нужно целый талмуд — инструкцию к нему — выучить, работать не так, как ты привык, как тебя учили, как написано в лучших научных трудах по искусственной вентиляции.

ИВЛ и НКО

Многие российские НКО, включая Русфонд, закупали или закупают портативные ИВЛ, чтобы перевести пациентов из реанимации домой, но в целом по стране это делает государство, предоставляя семьям и переносные, и стационарные приборы. Если они будут плохого качества, врачи пациентов не отдадут, реанимации переполнятся, и новым больным места в них не будет. Мнение правозащитников и руководителей НКО едино: импортозамещение в реаниматологии представляется поспешным.

Ирина Киркора, заместитель председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ):

— Мы поддерживаем продвижение российских брендов, но это не должно идти во вред гражданам. Вспомним 2020 год, когда на российских аппаратах ИВЛ гибли люди. Не должна ставиться во главу угла исключительно экономическая целесообразность. Если мы говорим о полной замене импортных ИВЛ на российские, должен быть переходный период.

Ян Власов, член СПЧ:

— Позицию СПЧ мы уже высказали, в Минздрав РФ свои неудовлетворенности отправили, получили информацию, что Минздрав эту инициативу не поддерживает. Формально общественное обсуждение проекта идет, но я не слышал ни про одно совещание. Прежде чем принять решение по такому чувствительному вопросу, государство должно его исследовать, привлечь общественность, а не вывесить проект с правками черт-те где, авось проскочит. Чем эти аппараты отличаются от остальных, почему решение принято только в рамках одного наименования? Да потому что это коммерческая инициатива — кто-то хочет получить преференции в бизнес-деятельности. Жизнеспасающая аппаратура — вопрос жизни и смерти. О каких торгах может идти речь?

Наталья Ковпак, руководитель бюро Русфонда в Свердловской области, ответственная за программу «Русфонд.ИВЛ» в регионе:

— За время работы программы в нашем регионе мы обеспечили переносными аппаратами ИВЛ на дому 46 детей («Русфонд.ИВЛ» действовала еще в трех бюро фонда с 2017 по 2021 год). Врачи клиник — партнеров наших бюро еще не сталкивались с отечественной техникой, которая бы соответствовала стандартам для переносных ИВЛ, подходила бы маленьким детям в крайне тяжелом состоянии. Задача улучшать качество жизни детей, выписывая их из реанимации с переносными ИВЛ, так не решается. Нужно поддерживать отечественного производителя. Но одного волевого решения мало — надо, чтобы отрасль была готова.

Ольга Шелест, исполнительный директор благотворительного фонда «ЕВИТА» (Самарская обл.):

— У нас была девочка девяти месяцев с бронхолегочной дисплазией, для дома ей требовался переносной аппарат ИВЛ. Ей подходил только высокочувствительный Monnal T50. Нам подарили такой, ребенка выписали домой, он поправился. В отдельных случаях ИВЛ подбирают индивидуально, как лекарства. К решению об ограничении закупки импортных ИВЛ в госбольницы надо подходить очень осторожно. Уверена, что в РФ через три-пять лет появятся свои ИВЛ с большими возможностями.

София Лагутинская, директор благотворительного центра «Верю в чудо» и БАНО «Хоспис Дом Фрупполо»:

— Что российских ИВЛ для маловесных детей нет — это первая большая проблема. Вторая специфична для Калининграда — нам проще закупить аппараты в ближнем зарубежье, чем везти их из большой России. Я за то, чтобы сначала сделать крутые приборы и продумать систему их техобслуживания. Логика проекта ясна, это стратегически верный ход, но категоричность может загубить все.

Александра Левонтина, руководитель респираторной службы, заместитель главного врача детского хосписа «Дом с маяком»:

— Катастрофа — это если мягко характеризовать ситуацию с проектом постановления. Отечественные «переносные» ИВЛ существуют, но перенести их в буквальном смысле может только довольно сильный человек, не мама паллиативного ребенка. Такой аппарат не положишь в детскую коляску, не возьмешь в бассейн. Ребенок на таком ИВЛ останется полностью привязан к своей комнате и кровати. Это примитивное и морально устаревшее оборудование. И когда ты много лет работал на хорошей технике — на той, которая подстраивается под пациента, а не наоборот, и на которой он, будучи с трахеостомой, может кашлять, смеяться, говорить, гулять и плавать…— попробуй перейди на нечто не то чтобы нечувствительное или малофункциональное, а на попросту небезопасное, практически не прошедшее клинических испытаний, соответствующих международным стандартам, и не имеющее отчетов о них в медицинских журналах.

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rusfond.ru/issues/1057

Елена Морозова, корреспондент Русфонда