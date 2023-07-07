Приговор прилетел из «Галактики»

Как стало известно “Ъ”, к шести годам лишения свободы и штрафу в размере 25 млн руб. приговорен бывший топ-менеджер ПАО «Ростелеком» Андрей Леваков. Кузьминский райсуд столицы признал его виновным в получении взятки и коммерческом подкупе. Из материалов дела следует, что в период с 2013 по 2018 год Андрей Леваков получил от китайского бизнесмена около 16 млн руб. за лоббирование интересов компании последнего, поставлявшей «Ростелекому» различное оборудование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Леваков (в центре)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Андрей Леваков (в центре)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении 56-летнего Андрея Левакова, обвинявшегося в получении взятки и коммерческом подкупе (ч. 6 ст. 290 и п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ), Кузьминский райсуд рассматривал чуть больше года. В ходе состоявшихся в минувший вторник прений гособвинитель заявил, что бывший топ-менеджер ПАО «Ростелеком» заслуживает 12 лет колонии и выплаты в казну 300 млн руб. Однако судья Ольга Соболь такое наказание сочла чрезмерно жестким. В итоге так и не признавшего своей вины Андрея Левакова она приговорила к шести годам колонии строгого режима, а размер запрошенного прокуратурой штрафа сократила более чем в десять раз.

Как уже рассказывал “Ъ”, основанием для уголовного преследования бывшего заместителя директора—технического директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Андрея Левакова стали показания китайского бизнесмена из Уфы Хуан Цзяньминя. Летом 2020 года гендиректора уфимского ООО «Галактика» Цзяньминя, фирма которого специализируется на поставках и продаже аккумуляторов и электротехнического оборудования, задержали в столице Башкирии с поличным при даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) в размере 2 млн руб. сотруднику местного УФСБ. Взяткодатель полагал, что за эти деньги представитель спецслужбы посодействует в прекращении проверки его компании, а также уничтожит содержащуюся на жестком диске изъятого у него ноутбука информацию.

Свою вину в инкриминированном деянии Хуан Цзяньминь полностью признал, а чтобы максимально облегчить свою участь (в июне 2021 года предприниматель получил 4,5 года колонии), ходатайствовал о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. В его рамках он и рассказал о взятках, которые давал бывшему высокопоставленному сотруднику ПАО «Ростелеком» Андрею Левакову. За мзду тот якобы лоббировал интересы его компании при закупках «Ростелекомом» различного оборудования. В частности, в материалах дела говорится, что с 2013 по 2018 год господин Леваков получил от гендиректора «Галактики» около 16 млн руб.

Отметим, что возбуждено уголовное дело было 14 января 2021 года следственным управлением СКР по Башкирии, где 52-летний Хуан Цзяньминь и успел дать соответствующие показания на Андрея Левакова. Однако практически сразу же все материалы расследования были переданы в центральный аппарат Следственного комитета.

В суде защите господина Левакова, проработавшего в «Ростелекоме» с сентября 2013 года по март 2020 года, а на момент ареста являвшегося гендиректором екатеринбургского АО «Искрауралтел» (специализируется на оказании телекоммуникационных услуг), так и не удалось доказать, что действия, за которые клиенту, по версии следствия, передавались деньги, не входили в его компетенцию и не соответствовали его должностным полномочиям, поскольку членом закупочной комиссии он не был.

Вынесенный приговор адвокаты осужденного намерены обжаловать. «Мой подзащитный отрицал сам факт получения взятки, и в материалах дела он ничем, кроме показаний китайского коммерсанта, не подтвержден. Между тем сам он уже на свободе — не отбытую часть наказания ему заменили на штраф, и он уже давно на родине»,— заявил “Ъ” один из адвокатов Андрея Левакова. «Сам же приговор, если не принимать в расчет нашу позицию и, наоборот, учесть то, что требовал гособвинитель, можно назвать даже гуманным»,— добавил защитник.

Олег Рубникович