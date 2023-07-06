Споры о Хакасии

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел в четверг круглый стол, посвященный осенним губернаторским выборам. Проблем с избранием кандидатов от власти его участники не ожидают, а из действующих губернаторов, по их мнению, своего поста может лишиться только коммунист Валентин Коновалов. Правда, по мнению источников «Ъ», позиции его главного конкурента, единоросса Сергея Сокола, не так прочны и победитель может определиться лишь во втором туре выборов. При этом не участвовавший в круглом столе глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин считает, что вторые туры возможны и в некоторых других регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Тон всему дальнейшему обсуждению на круглом столе задало выступление директора по политическому анализу ИНСОМАР Виктора Потуремского. Он назвал трех лидеров и трех аутсайдеров по электоральным рейтингам среди 21 губернатора, которым в сентябре предстоят прямые выборы (точных выходных данных опроса, на основе которых были сделаны эти выводы, эксперт не привел). «На первом месте губернатор Самарской области Дмитрий Азаров — 87%, глава Псковской области Михаил Ведерников — 85,8% и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин — 85,7%. Замыкают линейку губернатор Воронежской области Александр Гусев — 59,5% и губернатор Алтайского края Виктор Томенко — 58%. У главы Республики Хакасия Валентина Коновалова — 35%»,— доложил господин Потуремский и отдельно остановился на причинах низкого рейтинга главы Хакасии. По словам социолога, избиратели республики ставят в вину своему главе непоследовательную и неэффективную кадровую политику, отсутствие взаимодействия с федеральным центром и корпорациями, работающими на территории региона, обилие пиара, сворачивание социальных программ.

Другие эксперты также говорили о неудачах Валентина Коновалова и сравнивали его с другим коммунистом, орловским губернатором Андреем Клычковым, который в этом году тоже попытается переизбраться на новый срок.

«Андрей Клычков показал себя довольно хорошо: рост расходов на поддержку промышленности, привлечение миллиардов инвестиций, рост по машиностроению, по сельскому хозяйству»,— перечислил политолог Павел Данилин. Господину Коновалову он посоветовал «встать на колени перед народом Хакасии» и уйти в отставку.

Отметим, что истории губернаторов Клычкова и Коновалова не так уж схожи, несмотря на членство обоих в КПРФ. Первый был согласованным с федеральными властями кандидатом на выборах 2018 года, и «Единая Россия» (ЕР) не выставляла против него оппонента. А вот Валентин Коновалов в том же 2018-м победил на конкурентных выборах главу Хакасии Виктора Зимина (ЕР), и для федеральных властей, по сведениям «Ъ», молодой коммунист после этого так и не стал «своим». Его основным оппонентом на выборах-2023 станет депутат Госдумы от ЕР Сергей Сокол, недавно вернувшийся со специальной военной операции. В адрес последнего на круглом столе 6 июля звучали в основном комплементарные оценки.

К примеру, управляющий директор ЭИСИ Фирдус Алиев акцентировал внимание на том, что в ходе конференции по выдвижению господина Сокола в губернаторы звучала композиция Виктора Цоя «Мы ждем перемен», и уверял, что избиратели Хакасии этих перемен действительно ждут.

Тем не менее три осведомленных источника «Ъ», близкие к администрации президента, отмечают, что пока говорить о лидерстве Сергея Сокола в хакасской кампании не приходится (их с Валентином Коноваловым рейтинги как минимум сопоставимы) и в Кремле понимают, что сейчас наиболее реальный сценарий этих выборов — второй тур. «Сергей Сокол пока не поймал эмоции»,— поясняет один из собеседников «Ъ».

Отметим, что в мае Фонд развития гражданского общества в своем докладе о грядущих губернаторских выборах указывал, что кампания в Хакасии «обречена на конкурентность». «По Хакасии я могу сказать, что на данный момент там с высокой степенью вероятности состоится второй тур, в который выйдут действующий губернатор и кандидат "Единой России". Его результат будет зависеть от качества работы кандидатов в активной фазе кампании»,— подтвердил «Ъ» неизменность этих выводов глава фонда Константин Костин. Авторы майского доклада также допускали вероятность второго тура в Алтайском и Приморском краях, Ивановской и Орловской областях и Якутии, а кампания в Красноярском крае характеризовалась ими как «проблемная». По поводу Алтайского края господин Костин по-прежнему считает, что кандидат от КПРФ Мария Прусакова в случае регистрации сильно осложнит жизнь главе региона Виктору Томенко (ЕР), а в Красноярском крае участие в выборах Александра Глискова (ЛДПР) потребует дополнительных усилий от штаба врио губернатора Михаила Котюкова (ЕР). Что же касается Якутии, Ивановской и Орловской областей, то, по мнению эксперта, сейчас там ситуация для действующих руководителей лучше, чем была два месяца назад. «На кандидатов от власти работает фактор отложенного выбора. Патриотично настроенные избиратели склонны сейчас не высказывать свои претензии власти. Но все будет зависеть от итоговой линейки кандидатов»,— заключает Константин Костин. А вот в Приморье, по его мнению, есть все признаки переформатирования кампании в «референдумную» (у губернатора Олега Кожемяко нет заметных оппонентов).

Между тем эксперты ЭИСИ считают весьма хорошим положение всех губернаторов, кроме Валентина Коновалова.

В частности, участники круглого стола отмечали успешное позиционирование главы Ивановской области Станислава Воскресенского на теме представительства малых городов и хорошую работу Михаила Котюкова в соцсетях. Да и в Алтайском крае реальных оппонентов у Виктора Томенко нет, уверен Фирдус Алиев: «То, что у действующего губернатора есть сильный конкурент в виде Прусаковой,— это домыслы и рассуждения в виртуальном пространстве. У кандидата Прусаковой нет поддержки населения, есть поддержка ряда элитных групп, да и то находящихся на периферийной повестке».

Андрей Винокуров