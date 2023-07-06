ЦИК недосчитался кандидатов

Центризбирком (ЦИК) на заседании в среду отчитался о промежуточных результатах стартовавших в июне избирательных кампаний разного уровня. Всего в сентябре выборы пройдут в 85 субъектах РФ, в том числе на новых территориях, которые уже воспользовались особым правом и сократили сроки выдвижения кандидатов. В 21 регионе будут напрямую выбирать губернаторов: по данным ЦИКа, больше всего кандидатов выдвинулось в мэры Москвы, а самая тревожная ситуация — в Кузбассе, где на вечер 4 июля документы в комиссию принес только один человек, хотя выдвижение там заканчивается уже 9 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным ЦИКа, всего в сентябре пройдет около 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней в 85 субъектах РФ. Не будет выборов только в четырех регионах: Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе. Из 27 партий, которые имеют право участвовать в выборах, пока своих кандидатов выдвинули только 19.

Кампании федерального уровня пройдут в четырех регионах, где изберут депутатов Госдумы по вакантным одномандатным округам. Это Карачаево-Черкесия, Крым, Красноярский край и Липецкая область. Своих кандидатов в Думу, по словам председателя ЦИКа Эллы Памфиловой, пока выдвинули только шесть партий: парламентские «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду», а также две непарламентские — «Коммунисты России» и «Яблоко». ЦИК принял решение, что голосование на всех этих выборах продлится в течение трех дней.

Самая масштабная кампания в этом году — это прямые выборы высших должностных лиц регионов, они запланированы в 21 субъекте РФ. По словам госпожи Памфиловой, всего на эти выборы выдвинулись 116 кандидатов, в том числе 10 самовыдвиженцев. По ее оценке, в среднем конкуренция за губернаторское кресло в 2023 году составит пять человек на место. Но есть регионы, которые заметно выделяются на общем фоне: это Москва, которую Элла Памфилова похвалила за большое число выдвиженцев (их уже 12), и Кемеровская область, где по состоянию на вечер 4 июля, напротив, выдвинулся только один кандидат (от ЛДПР).

В Москве выдвижение кандидатов в мэры заканчивается 7 июля, и там Элла Памфилова ожидает «конкурентные, жаркие, эмоциональные и напряженные» выборы. «А что касается Кузбасса, срок выдвижения заканчивается 9 июля. Надеюсь, нам не придется откладывать там выборы, и кандидаты еще появятся, и выборы все-таки будут конкурентными»,— отметила госпожа Памфилова, не скрывая возмущения. Впрочем, откладывать выборы, видимо, уже не придется: 5 июля на сайте регионального избиркома появилась новость, что документы принес второй кандидат — от КПРФ. Кроме того, в избиркоме ждут документы от действующего губернатора Сергея Цивилева, которого местная «Единая Россия» выдвинула на новый срок на конференции 27 июня.

В 20 регионах в сентябре изберут парламенты. По данным ЦИКа, на эти выборы выдвинуто уже 1643 кандидата, в том числе 53 самовыдвиженца.

Отдельно глава ЦИКа остановилась на предстоящих выборах на новых территориях. Напомним, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях предстоит избрать региональные парламенты и муниципальных депутатов. Глав регионов в этих субъектах утвердят новоизбранные парламенты. По словам Эллы Памфиловой, во всех четырех регионах выдвижение начнется только 24 июля и продлится до середины августа. Председатель ЦИКа напомнила, что закон дает им право на сокращение любого этапа избирательной кампании: «Что и было сделано, и мы настоятельно это рекомендовали».

Отметим также, что из регионов, где в сентябре будут выбирать губернаторов, от трехдневного голосования отказались только Омская и Тюменская области: там выборы продлятся два дня и один день соответственно. А среди субъектов, где изберут парламенты, без «трехдневки» решили обойтись в Башкирии и Бурятии: там голосование ограничится одним днем, 10 сентября.

Наконец, в 17 регионах осенью пройдут выборы глав и депутатов административных центров. На этот уровень выборов, по данным на вечер 4 июля, выдвинулись 146 кандидатов. «В этом году нас ждет кампания по выборам мэра Хабаровска, это очень важно, поскольку у нас уже выборы мэров почти не проходят. Я думаю, что мы проведем по этому поводу глубокий анализ»,— отметила госпожа Памфилова. На этом уровне выборов от трехдневного голосования отказались Ингушетия, Свердловская и Тюменская области, а также Хабаровский край.

Окончив подсчет кандидатов, Центризбирком анонсировал новый электронный сервис «Мобильная УИК». Это мобильное приложение для членов избиркомов, которое поможет информировать избирателей и более рационально планировать работу участковых комиссий в дни голосования с учетом предварительных запросов избирателей. В ЦИКе уточнили, что члены избиркомов смогут пользоваться новым приложением во время подомового обхода. В сентябре 2023-го новый сервис протестируют на всех уровнях выборов в 75 регионах. «В случае успешного прохождения тестирования приложение будет полноценно применяться в ходе будущих избирательных кампаний во всех регионах России»,— пообещали в Центризбиркоме.

Елена Рожкова