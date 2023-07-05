Прокуратура ищет следы коня

На ликвидацию очага сибирской язвы в Туве брошено несколько десятков специалистов, включая сотрудников Иркутского и Ставропольского противочумных институтов. По данным Россельхознадзора, число заболевших этим смертельно опасным заболеванием жителей здесь увеличилось до четырех человек. А началось все с того, что компания разделала и съела лошадь, у которой накануне начались судороги. В среду власти опровергли сообщения местных СМИ, что зараженное мясо могло оказаться на торговых прилавках города Ак-Довурак. «Паники нет»,— ответил и. о. председателя администрации Барун-Хемчикского района Аяс Донгак на просьбу “Ъ” прокомментировать обстановку на территории, где находится очаг заболевания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

О росте числа заболевших сибирской язвой в Туве в среду сообщило территориальное управление Россельхознадзора: в республике официально диагноз подтвержден у четырех жителей. В министерстве здравоохранения Тувы уточнили, что в инфекционную больницу госпитализированы пять человек — но у одного из них сибирской язвы не выявлено. Кроме того, в Барун-Хемчикский медцентр поступила женщина с подозрением на сибирскую язву.

Сибирская язва — инфекционное высоко летальное заболевание, сопровождающееся интоксикацией, поражением кожи и лимфоузлов. В современном мире встречается редко и, как правило, передается человеку от больных сельскохозяйственных животных. Всемирная организация здравоохранения оценивает ежегодную заболеваемость в мире до 20 тыс. случаев, чаще всего в Азии, Африке и Южной Америке.

Первый случай заражения в Туве был выявлен 30 июня: диагноз поставили 24-летнему жителю Барун-Хемчикского района. Как выяснилось, он пришел к другу на чабанскую стоянку в местечке Даг-Арты и вместе с ним, а также еще с двумя мужчинами разделал лошадь, у которой накануне появились судороги и отечность паховой области. Внутренние органы лошади они сварили и съели. «Установлено, что в хозяйстве, где выявлен возбудитель особо опасного заболевания, содержатся 74 головы лошадей, 34 головы крупного рогатого скота (из них 7 молодняка), 2 головы мелкого рогатого скота, 6 собак и 6 кошек. Животные в хозяйстве не подвергались обязательной вакцинации. Специалисты управления продолжают противоэпизоотические мероприятия в угрожаемой зоне»,— рассказали в территориальном управлении Россельхознадзора.

Глава Тувы Владислав Ховалыг издал распоряжение об установлении карантина на территории личного подсобного хозяйства сельского поселения сумона Бижиктиг-Хая с 1 июля. «Организовано пять бригад медицинских работников в составе 36 человек для проведения подворовых обходов в селах Бижиктиг-Хая, Кызыл-Мажалык, в городе Ак-Довураке, одна из бригад работает в медицинском пункте оперативного штаба на въезде в Бижиктиг-Хая. Также в очаге работает дезинфекционная бригада противотуберкулезного диспансера на передвижной дезинфекционной камере»,— говорится в Telegram-канале министерства здравоохранения Тувы.

По данным республиканской службы ветеринарии, в ликвидации очага сибирской язвы принимают участие более 40 специалистов. Они продезинфицировали в общей сложности почти 7 тыс. кв. м мест содержания животных.

Всего в сумоне (мелкая административно-территориальная единица) Бижиктиг-Хая 105 дворов, животные содержатся в 87 частных подворьях. «В угрожаемой зоне находятся 19 чабанских стоянок и село Бижиктиг-Хая. Проведена вакцинация представленного ветеринарным специалистам поголовья восприимчивых животных на всех чабанских стоянках и в сумоне Бижиктиг-Хая»,— рассказали в службе ветеринарии Республики Тыва. К организации противоэпидемических мероприятий привлечены сотрудники Иркутского и Ставропольского противочумных институтов. В эпизоотическом очаге установлено круглосуточное дежурство. Пока клинически больных животных они не выявили.

Тем временем региональное управление Роспотребнадзора опровергло появившиеся в местных СМИ сведения о том, что зараженное мясо могло оказаться на торговых прилавках города Ак-Довурак. «Паники нет»,— ответил и. о. председателя администрации Барун-Хемчикского района Аяс Донгак на просьбу “Ъ” прокомментировать обстановку в районе.

Официальный представитель прокуратуры Тувы Сайзана Ооржак рассказала “Ъ”, что состояние госпитализированных удовлетворительное.

По данным надзорного ведомства, в республике устанавливается круг лиц, с которыми контактировали заболевшие. По предварительным данным, это 37 человек, которых взяли под наблюдение врачи. «Прокуратура организовала проверку исполнения органами местного самоуправления, ветеринарной службы республики и подведомственными учреждениями законодательства в области обращения с отходами животноводства, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также обеспечению безопасности сибиреязвенных захоронений»,— сказала госпожа Ооржак. В прокуратуре добавили, что по факту заболевания Барун-Хемчикский отдел полиции проводит процессуальную проверку по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Валерий Лавский, Константин Воронов, Лолита Белова, Новосибирск