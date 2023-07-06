Удаление аккаунта Threads приведет к потере профиля Instagram

Удаление пользователем своего профиля в социальной сети Threads (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) автоматически приведет к потере его аккаунта в Instagram. Информация об этом указана в политике конфиденциальности Threads.

В Meta заявляют, что Threads является частью Instagram и из-за привязки профилей нельзя будет удалить только один из аккаунтов.

Ночью Meta запустила аналог Twitter под названием Threads, который за семь часов работы сумел привлечь 10 млн пользователей. Выход Threads сопровождался неоднозначными действиями Twitter, которая ограничила число доступных к просмотру твитов, а также запретила просмотр Twitter незарегистрированным пользователям.

Ранее именно желание Meta сделать свой клон Twitter привело к разговорам о возможном поединке между главой Meta Марком Цукербергом и владельцем Twitter Илоном Маском.

Евгений Федуненко