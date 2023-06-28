Илон Маск настраивается на бой

Илон Маск провел первые тренировки перед боем с Марком Цукербергом. Миллиардер готовится к поединку несмотря на возражения мамы. Тренер высоко оценил его навыки, и шансы владельца Twitter растут. UFC рассчитывает заработать на битве миллиардеров рекордную сумму. Глава лиги намерен продавать билеты на матч по $100. Как Илон Маск готовится к бою? И состоится ли он вообще? Об этом — Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes/File Photo, Reuters Фото: Gonzalo Fuentes/File Photo, Reuters

Это пока не настоящий бой, а лишь онлайн-игра от канадской студии Blue Wizard. Создатели, видимо, устали ждать, когда миллиардеры наконец определятся с датой поединка и выпустили их на ринг — виртуальный. Можно бить кулаками, локтями и даже складным стулом — все как в настоящем рестлинге.

Что до боя реального, о котором Илон Маск и Марк Цукерберг договорились неделю назад, то он, скорее всего, состоится. Во всяком случае, нет ни одного серьезного препятствия, кроме разве что мамы Маска, которая обещала поединок запретить. И мало кому хотелось бы, чтобы миссис Маск разрушила такой праздник. Журналистам Fox News уж точно нет:

— Как же забавно, когда богатейшего человека в мире ставит на место его мама. — Так это значит, что она хорошая мама, она же хочет защитить сына. Она понимает, что Цукерберг занимается джиу-джитсу. Но, думаю, этот бой все же состоится.

Все действительно очень серьезно. Маск маму не послушал и теперь сбегает на тренировки. Спарринг провел Лекс Фридман — ученый, подкастер и обладатель черного пояса по джиу-джитсу. «Чрезвычайно впечатлен его силой, мощью и умением действовать как на ногах, так и на полу»,— написал Фридман.

Сам он считает, что бой не лучшая идея. Важнее просто изучать боевые искусства, постигать их философию. Сильным мира сего, говорит ученый, это во благо: «Я давний друг Илона, а с Цуком мы только познакомились. И я рад видеть, как они начинают свой путь в боевых искусствах.

Конечно, каждый управляет большой, успешной и влиятельной компанией, поэтому они очень занятые, но боевые искусства сделают их лучше как лидеров и как людей — в этом и ценность. Джиу-джитсу сбивает спесь, а смирение — мощный инструмент для инноваций и лидерства».

Но какая уж там философия, когда на кону такие деньги. У Маска с Цукербергом $330 млрд на пару. Ими можно заполнить до краев пару десятков октагонов. Президент UFC Дана Уайт потирает руки — билеты планирует продавать за $100 вместо привычных $80, настолько он уверен в успехе предприятия:

«Я беседовал с обоими — парни очень серьезно настроены. Они говорят: "Да, мы сделаем это". Это будет величайший бой в истории, он побьет все рекорды. Эти парни поднимут сотни миллионов долларов ради благотворительности. Ведь необязательно быть фанатом боев, чтобы заинтересоваться этим поединком. Все захотят его посмотреть».

Самым просматриваемым матчем остается поединок Конора Макгрегора с Флойдом Мейвезером. В 2017 году он принес более $600 млн дохода. Бой Маска и Цукерберга, по прогнозам Уайта, соберет втрое больше. Другое дело, что допинг-тесты владелец Twitter, скорее всего, провалит. WSJ выпустила материал о том, как в Кремниевой долине чуть ли не все употребляют психоактивные вещества. В том числе и Маск, который предпочитает кетамин. Отличный шанс для Цукерберга дать бой наркотикам.

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