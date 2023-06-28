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Илон Маск настраивается на бой

Как идет подготовка к поединку с Марком Цукербергом

Илон Маск провел первые тренировки перед боем с Марком Цукербергом. Миллиардер готовится к поединку несмотря на возражения мамы. Тренер высоко оценил его навыки, и шансы владельца Twitter растут. UFC рассчитывает заработать на битве миллиардеров рекордную сумму. Глава лиги намерен продавать билеты на матч по $100. Как Илон Маск готовится к бою? И состоится ли он вообще? Об этом — Иван Корякин.

Фото: Gonzalo Fuentes/File Photo, Reuters

Фото: Gonzalo Fuentes/File Photo, Reuters

Это пока не настоящий бой, а лишь онлайн-игра от канадской студии Blue Wizard. Создатели, видимо, устали ждать, когда миллиардеры наконец определятся с датой поединка и выпустили их на ринг — виртуальный. Можно бить кулаками, локтями и даже складным стулом — все как в настоящем рестлинге.

Что до боя реального, о котором Илон Маск и Марк Цукерберг договорились неделю назад, то он, скорее всего, состоится. Во всяком случае, нет ни одного серьезного препятствия, кроме разве что мамы Маска, которая обещала поединок запретить. И мало кому хотелось бы, чтобы миссис Маск разрушила такой праздник. Журналистам Fox News уж точно нет:

— Как же забавно, когда богатейшего человека в мире ставит на место его мама.

— Так это значит, что она хорошая мама, она же хочет защитить сына. Она понимает, что Цукерберг занимается джиу-джитсу. Но, думаю, этот бой все же состоится.

Все действительно очень серьезно. Маск маму не послушал и теперь сбегает на тренировки. Спарринг провел Лекс Фридман — ученый, подкастер и обладатель черного пояса по джиу-джитсу. «Чрезвычайно впечатлен его силой, мощью и умением действовать как на ногах, так и на полу»,— написал Фридман.

Сам он считает, что бой не лучшая идея. Важнее просто изучать боевые искусства, постигать их философию. Сильным мира сего, говорит ученый, это во благо: «Я давний друг Илона, а с Цуком мы только познакомились. И я рад видеть, как они начинают свой путь в боевых искусствах.

Возможен ли поединок между Марком Цукербергом и Илоном Маском

Конечно, каждый управляет большой, успешной и влиятельной компанией, поэтому они очень занятые, но боевые искусства сделают их лучше как лидеров и как людей — в этом и ценность. Джиу-джитсу сбивает спесь, а смирение — мощный инструмент для инноваций и лидерства».

Но какая уж там философия, когда на кону такие деньги. У Маска с Цукербергом $330 млрд на пару. Ими можно заполнить до краев пару десятков октагонов. Президент UFC Дана Уайт потирает руки — билеты планирует продавать за $100 вместо привычных $80, настолько он уверен в успехе предприятия:

«Я беседовал с обоими — парни очень серьезно настроены. Они говорят: "Да, мы сделаем это". Это будет величайший бой в истории, он побьет все рекорды. Эти парни поднимут сотни миллионов долларов ради благотворительности. Ведь необязательно быть фанатом боев, чтобы заинтересоваться этим поединком. Все захотят его посмотреть».

WSJ: боссы из Кремниевой долины регулярно употребляют наркотики

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Самым просматриваемым матчем остается поединок Конора Макгрегора с Флойдом Мейвезером. В 2017 году он принес более $600 млн дохода. Бой Маска и Цукерберга, по прогнозам Уайта, соберет втрое больше. Другое дело, что допинг-тесты владелец Twitter, скорее всего, провалит. WSJ выпустила материал о том, как в Кремниевой долине чуть ли не все употребляют психоактивные вещества. В том числе и Маск, который предпочитает кетамин. Отличный шанс для Цукерберга дать бой наркотикам.

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