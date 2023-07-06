ТАСС: экс-замглавы Минобрнауки Переверзевой предъявлено обвинение в фиктивном трудоустройстве в РАНХиГС

Бывшему первому заместителю министра образования и науки РФ Валентине Переверзевой предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Обвинение связано с фиктивным трудоустройством сотрудников Минобрнауки в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Переверзева

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Валентина Переверзева

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Дело расследует Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве»,— сказал собеседник агентства.

Ранее по делу о фиктивном трудоустройстве суд назначил запрет определенных действий проректору РАНХиГС Максиму Назарову. По этому делу также проходят бывшая замминистра просвещения РФ Марина Ракова и экс-ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев, ранее сообщал ТАСС. Их арестовали по делу о хищении 50 млн руб. в октябре 2021 года, тогда господина Зуева отправили под домашний арест.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Суд подключили к образовательным программам».

Мария Федотова