Суд избрал проректору РАНХиГС Назарову запрет определенных действий по делу о фиктивном трудоустройстве

Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для проректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Максима Назарова. Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в крупном размере. По данным ТАСС, ему вменяют в вину фиктивное трудоустройство сотрудников в вуз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Назаров

Фото: РАНХиГС Максим Назаров

Фото: РАНХиГС

Как отмечается на сайте Тверского суда, мера пресечения сроком на два месяца была избрана Максиму Назарову 29 июня. Он является фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По информации источников ТАСС, проректору вуза уже предъявлено обвинение. Собеседники агентства отмечают, что по этому же делу, связанному с фиктивным трудоустройством сотрудников в РАНХиГС, проходят бывшая замминистра просвещения РФ Марина Ракова и экс-ректор Шанинки Сергей Зуев. Марина Ракова и Сергей Зуев обвиняются в хищении 50 млн руб., их задержали в октябре 2021 года. По версии следствия, Марина Ракова во время работы в должности замминистра добилась выделения бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, который она возглавляла. После эти деньги похитили во время работ со стороны Шанинки, которые были нужны для реализации одной из нацпрограмм. Иван Федотов находится под домашним арестом, остальные обвиняемые — под запретом определенных действий.

Максим Назаров в должности проректора «осуществляет руководство деятельностью вуза по вопросам реализации основных образовательных программ высшего и средне-профессионального образования и обеспечивает организацию учебной работы факультетов и кафедр». Также он курирует взаимодействие РАНХиГС с иностранными вузами и контролирует работу нескольких управлений вуза. С июля 2022 года по январь 2023 года Максим Назаров занимал должность и. о. ректора РАНХиГС после отставки предыдущего руководителя вуза Владимира Мау (незадолго до отставки проходил по уголовному делу о мошенничестве, но в итоге оно было закрыто).

Александр Кислов