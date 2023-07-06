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Коммерсантъ FM
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Президент Финляндии пригрозил закрытием российского консульства в Турку

Финляндия может закрыть российское консульство в Турку в ответ на решение Москвы закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил президент страны Саули Ниинистё.

Саули Ниинистё

Саули Ниинистё

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Саули Ниинистё

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы готовим ответные меры. Равноценным ответом на закрытие петербургского генконсульства является закрытие российского консульства в Турку»,— написал господин Ниинистё в своем аккаунте в Twitter.

Кроме того, с 10 июля для российских студентов, бизнесменов и владельцев недвижимости будет ужесточен въезд на территорию Финляндии. Как говорится в сообщении на сайте финского МИДа, россияне, владеющие недвижимостью в Финляндии, должны будут предоставить «основания для личного присутствия».

Ранее сегодня, 6 июля, МИД России сообщил, что в качестве ответной меры после «конфронтационных действий» со стороны Хельсинки высылает девять дипломатов Финляндии. Также с 1 октября отзывается согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. МИД РФ сообщил об этом послу Финляндии Антти Хелантеря. Ему также был заявлен решительный протест из-за «антироссийской политики Хельсинки».

Александр Кислов

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