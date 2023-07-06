Ставрополитика как она есть

6 июля президент России Владимир Путин встретился с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым — и, считает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, не пожалел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин долго не отпускал Владимира Владимирова

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин долго не отпускал Владимира Владимирова

Фото: пресс-служба президента РФ

— Владимир Владимирович,— обратился Владимир Владимирович Путин к своему собеседнику,— посмотрел по основным показателям: у вас все стабильно, устойчиво, промышленное производство растет.

Кажется, что и встречаться-то нечего.

Владимир Владимирович хотел продолжить, но не успел:

— Владимир Владимирович, здесь спасибо огромное за поддержку! — воскликнул Владимир Владимирович Владимиров.

— Я уже не говорю про сельское хозяйство: в разы выше, чем в среднем по России! — настаивал Владимир Владимирович.— У вас 36% рост за предыдущие два года! Это очень солидно, очень значимо!

— Это Минсельхоз, это не моя заслуга...— потупился Владимир Владимирович.

— Общая! — не дал ему уйти в тень Владимир Владимирович.

— Хотите скажу, как получилось? — вообще-то это была, видимо, тайна, но как Владимир Владимирович Владимиру Владимировичу было можно.

— Пожалуйста,— то ли откликнулся, то ли попросил Владимир Владимирович.

— Когда началась специальная военная операция (СВО)... У нас, помните, подняли ключевую ставку до 20%... Нам Минсельхоз просто так за два месяца «выгрузил» 51 млрд (руб.— “Ъ”) на компенсацию ключевой ставки! — воскликнул Владимир Владимирович.— То есть мы вошли в весенне-полевые работы и в сложную ситуацию по закупке всех необходимых семян, удобрений — нас же сразу стали «резать» по всем вопросам!.. Они нам дали льготные кредиты, и мы быстро все купили и только поэтому не сорвали вообще ничего, а еще и больше дали, чем даже сами ожидали! Поэтому тут Дмитрию Николаевичу надо спасибо сказать,— честно признался Владимир Владимирович.

То есть просто дали денег. Эти деньги свалились на сельское хозяйство Ставропольского края. Это была огромная и приятная неожиданность.

— Я понимаю, это наша зерновая пошлина,— признался Владимир Владимирович,— которая ушла на это, но тем не менее это нам очень сильно помогло. Здесь сто процентов Минсельхоз отработал! Там в дни решался вопрос, вот в дни они его решили. Это потрясающе!

Владимир Владимирович и сам был в восторге. И всю последнюю неделю мечтал поделиться этим восторгом с Владимиром Владимировичем.

— Очень хорошо,— согласился Владимир Владимирович.— А что по инвестициям?

— А здесь нас очень выручает Михаил Владимирович! — не стал скрывать Владимир Владимирович.— В 2021 году он нас собрал и сказал: вы, Северный Кавказ, в сложной ситуации находитесь и по зарплатам, и по объемам производства.

Иногда хорошо быть Северным Кавказом.

— У меня пять прорывных проектов! — почти с тем же восторгом продолжил Владимир Владимирович.— Это сельское хозяйство! Это туристический кластер! Мы развиваем большой логистический кластер в городе Невинномысске, он тоже вошел!

Видимо, он увидел какой-то вопрос в глазах Владимира Владимировича, поэтому уточнил:

— Владимир Владимирович, сегодня, получается, уже 700 МВт ветряной генерации, а будет 940 МВт в Ставропольском крае. Мы самые крупные производители ветрогенерации в России! Поэтому этот проект вошел. Для чего все это делается? К 2030 году мы должны выйти на средние показатели по России по заработной плате, по валовому региональному продукту на душу населения. То есть эти два показателя мы должны «вытащить».

Пока что Ставропольский край недотягивает. А ведь жемчужина Северного Кавказа.

— Пять прорывных проектов — 707 млрд (руб.— “Ъ”)! Я должен создать 30 тыс. рабочих мест! Фактически за эти два года — 2021–2022 годы — мы создали 3,5 тыс. рабочих мест, 123 млрд (руб.— “Ъ”) инвестиций под эти прорывные проекты. Пока что все получается! Поэтому я уверен, что 2023 год будет уже совсем другим, потому что мы сделали такой серьезный задел в 2022 году.

Все-таки следовало признать, что 2022 год не задался для Владимира Владимировича.

— У вас стройка подрастает, аварийного жилья меньше, чем в среднем по стране. Но беспокоит сокращение численности основного населения. И природа хорошая, и тепло, и показатели роста экономики хорошие по основным направлениям,— с сожалением констатировал Владимир Владимирович.

А вот что-то не рожают. И природа хорошая, и тепло, а все что-то никак. А чего еще, казалось бы, надо? Уж даже аварийного жилья стало меньше.

— Есть проблема по рождаемости,— признал Владимир Владимирович.— В допандемийный период у нас рождаемость была 32 тыс. ...32 700 — самый лучший показатель, пик был в 2018 году... В пандемию мы скатились до 26 тыс...

Тоже непонятно. Казалось бы, именно в пандемию чем еще занять себя без формализма?

Но были причины:

— За пандемию у нас 249 тыс. заболело в крае...— сообщил Владимир Владимирович.— И 7 тыс. человек, умерших от коронавирусной инфекции.

Тут уж пошел серьезный разговор:

— Вы знаете, есть конкретные вещи, на которые нужно обратить внимание: это количество врачей скорой помощи — меньше, чем в среднем по стране. Это вопрос, который требует уже вашего внимания! — указал Владимир Владимирович.

— Владимир Владимирович, честно — это очень правильное замечание! — воскликнул Владимир Владимирович.

Просто, как говорится, в глаза выкрикнул.

— Потому что, когда реформу проводили, уже тогда создали четыре крупных центра скорой помощи, то есть, грубо говоря, не стали бригадами расходиться. Мы сейчас это растаскиваем по территориям, потому что невозможно на скорой помощи проехать за 70 км, особенно коронавирус это показал: у нас катастрофично не хватало скорых, мы весь свой транспорт дали на скорую!

Не до конца было ясно, конечно, о чем он сейчас говорил, но верилось каждому слову, ибо говорилось страстно и оттого тем более убедительно.

— Точно будем наращивать количество людей на скорой помощи,— закончил он.— Уже сегодня два новых центра образовано. Здесь национальный проект «Здравоохранение» очень сильно помогает.

— Есть еще один проект — это строительство и реновация школ. Надо, конечно, на это обратить внимание... Чего вы там запускаете? 63% в неудовлетворительном состоянии,— не стал скрывать Владимир Владимирович.— Запускать нельзя!

— У нас сегодня в неудовлетворительном состоянии находится 51 школа. Когда по вашему поручению программа начала работать, вся 51 школа у меня вошла в капитальный ремонт,— пояснил Владимир Владимирович.— Спасибо, что вы ее продлили. Если все, дай бог, получится, мы предполагаем, что к 2026 году точно отремонтируем 131 школу. Сейчас уже у Сергея Сергеевича мы находимся в заявке!

Очевидно, что находиться в заявке у Сергея Сергеевича — это решающее условие успеха Владимира Владимировича.

— Я почему обратил на это внимание,— пояснил Владимир Владимирович.— Ведь из этого жизнь людей складывается! Образование детей, медицина и так далее. Надо сделать так, чтобы регион был привлекательный! Он же такой шикарный, красивый регион!

А вы что же с ним делаете? Такой примерно был подтекст.

Да, начиналось-то все получше.

— Смотрите, Владимир Владимирович,— не сдавался Владимир Владимирович,— за прошлый год по первичному звену здравоохранения 71 и 24 — 95 объектов!

Сложил он вроде правильно. И он имел в виду, кажется, что ведь и так понятно: 71 здание отремонтировано, а 24 — построены. Но с уверенностью этого утверждать, конечно, нельзя.

— А всего объектов здравоохранения — поликлиник — 341! То есть в 2018 году, когда вы принимали решение по первичному звену здравоохранения, когда были в Калининграде, по программе,— напомнил Владимир Владимирович Владимиру Владимировичу,— мы вошли и фактически около 4,5 млрд (руб.— “Ъ”) в год на это направляем!

Он настаивал, что делает все как надо и больше бы не сделал никто. Перед нами, главное, был живой страдающий человек, и это так подкупало. Похоже, что и Владимира Владимировича тоже.

— Скорую помощь мы обновили полностью практически. Школы сегодня...— он хотел сказать, что «строим», может быть. Или как-то так.— Программа комплексного развития сельских территорий, клубы — мы участвуем во всех программах!

Я очень-очень хочу еще поработать, говорил ведь вид Владимира Владимировича. Да не хуже у меня, чем у людей! В конце концов, год всего остался. Может, вместе уйдем?.. Ой, что это я... О Боже...

— Я доложу, есть у меня проблема,— вслух произносил Владимир Владимирович,— потому что есть невыполнение капитальных вложений. Марат Шакирзянович меня всегда за это справедливо ругает, но мы здесь над этим очень серьезно работаем.

— Критикует,— с мягкой улыбкой поправил Владимир Владимирович.

— Ругает! Уже не критикует, к сожалению...— признался Владимир Владимирович.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Владимиров показал себя со всех сторон энергетическим человеком

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Владимиров показал себя со всех сторон энергетическим человеком

Фото: пресс-служба президента РФ

Между прочим, давно зревшая симпатия к Владимиру Владимировичу возрастала каждую минуту.

— Хорошо. Давайте по социально-экономической ситуации в целом,— кивнул Владимир Владимирович.

— Если в целом, Владимир Владимирович, конечно же, специальная военная операция отложилась,— вспомнил Владимир Владимирович.

Я подумал, что, может, он имел в виду, что ее планировали и отложили. А если бы ударили раньше, то все было бы хорошо.

Но скорее он хотел сказать, что «отложилась» — в смысле «повлияла». А в этом смысле он, кажется, хотел сказать, что лучше бы ее совсем не было.

— Плюс по вашему поручению мы закреплены за территориями в Луганской народной республике,— напомнил Владимир Владимирович.— 26-го числа у меня ушли первые ребята, погибли. 5 марта 2022 года мы приняли свой закон Ставропольского края о помощи военнослужащим. Первое, что мы начали делать: все, что касается погребения, мы взяли на себя, все! Выделили отдельные места. Это все — задача Ставропольского края.

Все так, но что-то было и не обязательно говорить с такой страстью.

— Выплаты погибшим — 3 млн (руб.— “Ъ”) в семью сразу отдаем. Если парня ранили не тяжело — 500 тыс. (руб.— “Ъ”), если с увечьями, то миллион,— рассказывал подробности Владимир Владимирович.— Если награжден государственной наградой, то миллион платим.

Так они решили.

— За прошлый год,— продолжил он,— 3,8 млрд (руб.— “Ъ”) направил только на поддержку семей военнослужащих и работу с семьями военнослужащих. Я не говорю про крыши, про теплую воду, про устройство в детский садик, про то, чтобы питание бесплатное было и так далее... Здесь же потом встали вопросы помощи по мобилизации — 683 млн (руб.— “Ъ”) направили.

— Здесь жадничать не нужно,— попросил Владимир Владимирович,— надо помогать семьям.

— Все, полностью! — заверил Владимир Владимирович.

В голосе его слышался упрек: да как вы могли подумать-то хоть?

— Я на 12 тыс. человек укомплектовал полностью, то есть зима—лето! — рассказывал он.— Палатка, каремат, бронежилет, каска, берцы!.. То есть полностью человек укомплектован!

И согласитесь, не у всех так.

— У меня 407 человек есть в батальоне «Ставрополье»,— добавил он,— мы их комплектуем всем полностью, они у нас тренировались даже! Я к ним приезжал!

Ну тут можно было выдохнуть: если сам приезжал, то о чем беспокоиться?

— Поэтому здесь 2022 год полностью закрыли,— сделал неожиданный вывод Владимир Владимирович.— В 2023 году сохранил все эти выплаты, но появилась другая проблема: ребята ушли, жены стали рожать. Роженицам единовременные выплаты назначил!

Ребята должны были насторожиться вообще-то. Не все, конечно, но тем не менее.

А в целом Владимир Владимирович был прав насчет себя: свалили с больной головы на здоровую.

— Это не проблема, это счастье! — все-таки поправил его Владимир Владимирович.

— Мне комполка набирает: слушайте, жена родила, куда-то ее как-то надо пристраивать! — с готовностью рассказал, что знал, Владимир Владимирович.— Когда к ней приехал, понял, что надо дать единовременную выплату!

Пока не приехал, это было, конечно, не так очевидно.

— Дали единовременную выплату спокойно,— с достоинством продолжал он.— Потом в школах питание бесплатное! Ребята поступают в институт!

Хотелось попросить его: не так быстро!

Но нет, он шел дальше:

— Приняли свой закон, полностью оплачиваем обучение в любом институте до 200 тыс. (руб.— “Ъ”)!

— Дети участников СВО, да? — пытался понять Владимир Владимирович.

— Да, все дети участников СВО! Если, не дай бог, какая-то ситуация произошла, пускай ребята будут уверены, что мы их точно не подведем.

Лучше бы не было таких ситуаций, ну да что уж там.

— Если говорить про территорию Луганска...— вздохнул Владимир Владимирович.— Приехали, посмотрели... Владимир Владимирович, что самое страшное? Сказать, что разруха,— это ничего не сказать! Я работал на Севере... Где только не работал... И такой разрухи я не видел нигде.

А уж на Севере такая разруха... И в это тоже верилось.

— Я с людьми начал разговаривать…— продолжил он.

— А что на вас такое впечатление произвело? — остановил его Владимир Владимирович.

— Владимир Владимирович, да разруха! — гениально, ибо все гениальное просто, ответил Владимир Владимирович.— Стоит парта, за которой уже я не учился... Помните, наши детские фильмы показывали, вот так открывается…

— Да,— вспомнил Владимир Владимирович, кажется, не без удовольствия.

— Я уже за такой партой не учился,— подпортил это удовольствие Владимир Владимирович.— А у них такие парты! И парта держится за счет краски!

Это была сильная метафора. И похоже, что не метафора.

— В больницу зашли: ни медикаментов, ни оборудования, ничего! Люди нормальные. Ничего нету! Купили больнице, купили школе. Взяли на себя 57 объектов, 3,8 млрд руб. потратили из своего бюджета! Мы там сделали объекты, дороги, школы. Конечно, люди благодарны, и, когда референдум был, они свою благодарность показали.

Так вот куда все ушло-то. Конечно, на свои школы не хватило.

— Но самое главное, что мы сделали!..— воскликнул Владимир Владимирович.— У меня есть свой институт переподготовки кадров, учителей. Я всех учителей той территории, за которой я закреплен, забрал себе и по неделе поучил в Ставропольском крае! Они совсем по-другому на образование смотрели... Сейчас они участвуют у нас в «Зарницах»!..

Переподготовили людей. Играют в «Зарницу». Но это не о том, что надо быть готовым к отступлению. Просто играют в «Зарницу».

— Но самое тяжелое, что хотел сказать, что это все случилось не в результате войны, оказывается,— признался Владимир Владимирович.— 30 лет им никто ни копейки не давал, то есть их 30 лет просто выживали оттуда. А у меня есть еще ребята в правительстве, которые сами родом оттуда, и они говорят: слушайте, тут вообще ничего не поменялось! Просто от слова «ничего» не поменялось!

— За 30 лет...— покачал головой Владимир Владимирович.

— Да! Построили две новые шахты!..

— Не поменялось за 30 лет?..— Владимир Владимирович хотел, чтобы Владимир Владимирович еще немного развивал эту тему.

— Ничего не поменялось,— понял Владимир Владимирович.— Я первый раз такую школу видел, которая сшита четырьмя ремнями! Она разваливается по стенам, они ее взяли и просто сшили двутаврами, и все!!! Четыре яруса! И там дети! Меня бы уже посадили за такую школу в Ставропольском крае,— доходчиво пояснил он,— а там все учатся! Мы ее убрали и поставили другую школу, нормальную. Я думаю, что просто русских выживали оттуда — выживали планомерно!

Выживали русских, сшивая их школы ремнями. Так еще никто не аргументировал. И правда, мороз по коже.

— Может, я вам за «Машук» расскажу, Владимир Владимирович? Посмотрите! — предложил вдруг Владимир Владимирович, берясь за презентацию.

Это, он имел в виду, повеселее будет.

— Нет, давайте начнем с проектов,— не согласился Владимир Владимирович.

— По сельскому хозяйству... Владимир Владимирович, государство дает условия собственникам, говорит: ты построй... Сколько ты потратил, 2 млрд (руб.— “Ъ”)? В целом, допустим, я трачу 7 млрд. Мне говорят: мы 50% тебе компенсируем, построил — 3,5 млрд (руб.— “Ъ”) мы тебе вернули. Работай и зарабатывай! Они на мелиорации два-три урожая снимают. Мы картофель никогда в жизни не производили. Сегодня в рамках поручения, которое вы давали… Помните, когда суповой набор начал расти?

— Да, конечно! — чересчур уверенно произнес Владимир Владимирович.

— 600 тыс. тонн! — с торжеством воскликнул Владимир Владимирович.

— Вкусная картошка?

— Я вам привезу в следующий раз.

И можно не сомневаться. Это ведь должно рано или поздно трансформироваться в «Поле чудес».

— Как в Белоруссии? — переспросил Владимир Владимирович.

Потому что есть эталон.

— Лучше! Я думаю, что лучше!

— Я скажу Александру Григорьевичу,— испугал Владимир Владимирович.

А что, сейчас эта угроза выглядит веской.

— У нас почва все-таки суглинок, больше песчаная, картошке есть куда развиваться! Поэтому очень хорошая картошка! Хорошо продаем! Я сам ставропольчанин, и я не помню, когда бы мы морковку в промышленных объемах выращивали. А сегодня — в промышленных объемах! Хлопок — 4 тыс. гектаров посадили. Это, конечно, помогает.

Обсудили, конечно, курортные зоны:

— Создадим 41 тыс. новых мест. Под это все — инфраструктуру! Уже сегодня в Кисловодске есть инвесторы, здесь Валентина Ивановна очень сильно помогает! То есть мы спокойно идем в этом отношении...

— А что вы про «Машук» хотели сказать? — вспомнил Владимир Владимирович.

— Владимир Владимирович, не подумайте, что хвастаюсь! Просто я хотел напомнить, вы нам поручили,— и он показал презентацию.— Вот так все это выглядело!

— Непрезентабельно,— с удовольствием согласился Владимир Владимирович.

— Вот — сегодняшний «Машук»! — махнул рукой Владимир Владимирович.— Начали мы его строить фактически в декабре 2021 года, потом остановились и в августе 2022 года открыли… За девять месяцев мы его построили!

Речь шла про образовательный молодежный форум.

— И это то, что я сейчас достраиваю...— голос Владимира Владимировича дрогнул.— Большой амфитеатр на тысячу мест...

— Красиво...— вздохнул Владимир Владимирович.

Дмитрий Николаевич — Патрушев, министр сельского хозяйства России.

Михаил Владимирович — Мишустин, председатель правительства России.

Сергей Сергеевич — Кравцов, министр образования России.

Марат Шакирзянович — Хуснуллин, заместитель председателя правительства России.

Валентина Ивановна — Матвиенко, спикер Совета федерации.