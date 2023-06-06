Инвесточка с Колымы

6 июня губернатор Магаданской области Сергей Носов встретился с президентом России Владимиром Путиным. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников удивлен тем, что губернатор по итогам разговора не получил однозначного одобрения насчет того, за чем ходил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изменять привычке держаться за край стола Владимир Путин не намерен

Фото: пресс-служба президента РФ Изменять привычке держаться за край стола Владимир Путин не намерен

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин предложил Сергею Носову начать разговор с того, с чего следует начинать любой разговор: с инвестиций, причем не то что предложил, а как-то странно попросил, словно опасаясь, что тот ему откажет: про все что угодно, мол, Владимир Владимирович, запретных тем нет, но только не про инвестиции, увольте.

— Мы только в этом году в развитие золотодобывающего производства запускаем две золотоизвлекающие фабрики в общей сумме на 10 тонн,— на самом деле с большой готовностью разъяснил губернатор Магаданской области.— Мы прирастаем фактически на 20% по объемам и, как говорится, поборемся за первое место в общей добыче золота, хотя сегодня занимаем первое место только по россыпному.

А все равно, хоть и россыпное, звучит как симфоническая музыка. Конечно, россыпное, а какое же еще? Это же золото. Его рассыпать хочется. В тиши. Россыпями.

— У нас планируются инвестиции, в этом году также запускаем очень интересный комплекс по переработке рыбного жира,— добавил губернатор.

Так и говорят на Колыме: «рыбный жир», а не рыбий. Рыбий — для детей с ложечки. А для хмурой магаданской промышленности, конечно, рыбный.

И тут губернатор сделал очень серьезное признание.

— Причем в более глубокой переработке мы выходим на rTG — продукт, который уже пользуется спросом на мировом рынке. Вся продукция в принципе номинирована на экспорт, совместные предприятия, современные технологии! Мы успели — та работа, которая проводилась, была сделана не зря, мы по многим вопросам успели получить современные технологии! — признался Сергей Носов.

Приятно иметь дело с дальневосточниками. Это суровые, но и прямодушные люди с большими сердцами и красивыми мужественными лицами.

Там, на материке, кто-то, к примеру, скрывает свою страшную тревогу, что никогда больше ничего не получит от Запада — ни современных станков, что ли, ни запчастей к ним. А на Дальнем Востоке люди умеют по-честному радоваться, что успели хоть что-то получить. Да, больше ничего и никогда не будет, но ведь что-то же и успели!

— Например, инвестиции в социальную сферу и в сельское хозяйство! — обрадованно сказал Сергей Носов.— Знаменитый на Дальнем Востоке был санаторий «Талая»... Еще в Советском Союзе построили на тех горячих источниках, которые там древние японцы, говорят, посещали. Восстановили сегодня! Частный предприниматель выкупил и восстановил! В этом году заканчиваем этот объект. Самое главное — на горячих источниках в подходящем тепле четыре плюс успел поставить голландские теплицы!

Да молодец! А то стояли бы китайские. Просто повезло.

— Сегодня мы клубнику даже выращиваем в этих теплицах,— не стал скрывать губернатор.— Не только помидоры и огурцы! Для нас это очень важно, для колымчан! Особенно зелень, потому что здесь мы в потреблении отстаем, и завоз ее достаточно дорог. Даже дороже, чем мяса.

Между тем Владимира Путина интересовали не только успехи и простая человеческая удача людей, живущих на Колыме.

— Смотрите, у вас уровень заработных плат...— Он дал понять, что высокий.— Денег много никогда не бывает, но тем не менее он повыше, чем в среднем по стране! Правда, и цены повыше, это понятно, но все-таки. А отток населения продолжается!

— На мой взгляд, причина в следующем. Во-первых, у нас высокие заработные платы — это за счет вахтовиков и сезонных рабочих. Золотодобывающие отрасли... За 300 тыс. зарабатывают за сезон! Или квалифицированные работники на золотоизвлекающих фабриках! Операторы агрегатов и машин зарабатывают очень много,— подтвердил Сергей Носов.— Но они увозят эти деньги все из Магадана, из Магаданской области.

Казалось, эта проблема была всегда, но возникли новые и только на первый взгляд оптимистичные обстоятельства:

— Вы знаете, благодаря тому что авиабилеты на Дальний Восток стали достаточно доступны, не только гости и туристы едут или дальневосточники могут выезжать в центральные районы страны, но и достаточно выгодно становится сегодня, или стало уже, золотодобывающим компаниям самолетом туда-сюда, скажем так, возить вахту, возить людей.

А когда-то считалось, что уж лучше вы к нам.

— И поэтому одной ногой у нас люди вообще-то уже выбрали Колыму — это место работы,— настаивал губернатор,— и то, что мы сегодня делаем, или программы, которые мы реализуем по вашему поручению в рамках нацпроектов, инвестиционных программ в социальную сферу, мы создаем условия, чтобы...

Сергей Носов на мгновение задумался и вдруг признался:

— Главное решение принимают все-таки женщины, жены.

Это было признание сильного человека, и снова искреннее.

— Если они примут решение переехать или сочтут возможным...— вздохнул Сергей Носов, и было бы справедливым добавить: ну или хотя бы соизволят.— К месту работы мужа... Мы и здесь найдем работу для женщин: это и в сфере образования, здравоохранения и так далее! И сегодня условия для проживания меняются... Это позволит нам создать условия прежде всего для комфортной и качественной жизни на Колыме!

Нет, все-таки, похоже, уж лучше вы к нам.

Между тем были в его рассказах и откровенно позитивные моменты.

— У нас сегодня уровень бедности наиболее низкий в Российской Федерации,— сообщил губернатор.

На золоте вообще-то сидят, хоть и россыпном.

— У нас у студентов специальных технических училищ, техникумов, лицеев и так далее стипендия — 22–23 тыс. с учетом прожиточного минимума,— удивил губернатор.— Мы такое решение приняли и получили очередь на места в эти учебные учреждения: люди едут, молодые ребята, не только с Колымы, но и с соседних регионов!.. В целом, еще раз, комплексная программа дала положительный результат по уровню бедности... Он у нас ниже, скажем так, запланированного.

Это только звучало цинично. Смысл-то приемлемый.

Ну и о том, из-за чего случилась эту встреча.

— Почти пять лет,— рассказал губернатор,— назад по вашему поручению я возглавил Колыму, и после избрания на эту должность, получив поддержку населения, я выполнял поставленные задачи. Что-то удалось сделать, есть понимание, что делать дальше... Вы знаете, Владимир Владимирович, в традициях моей семьи было следующее: если глава государства одобряет, а народ поддерживает, тогда можно работать.

Странно: я, например, почти поверил, что главные решения, по версии Сергея Носова, принимают жены. А оказывается, что в его собственной семье не так. В его семье все главные решения принимает Владимир Путин. Но и народ не безмолвствует.

— Если, уважаемый Владимир Владимирович, вы одобрите то, что я в сентябре при поддержке населения Колымы продолжил бы выполнять ваши поручения и реализовывать ваши программы, я готов приступить к выполнению этих задач дальше! — наконец-то сформулировал губернатор.

Каждый губернатор, приходящий в последние недели к господину Путину, доносит одну и ту же эту мысль до него по-своему и как умеет, и не нам их судить. Оформляют как умеют. Главное — чтобы вопрос решился. А он ведь и так уже решен. Иначе что бы они за тем столом делали?

— Что касается одобрения, здесь вопросов нет,— кивнул президент.— Но все-таки самое главное — это поддержка людей. Поэтому я думаю, что, несмотря на то что многое сделать удалось и, как вы правильно сказали, еще больше нужно будет сделать, все-таки выборы есть выборы (То есть неожиданности возможны, что ли? Что-то мы не поняли.— А. К.), и я бы вам порекомендовал напрямую работать с людьми и послушать людей, чего бы они от вас ожидали, чего бы они хотели как результат вашей работы.

Ну вот откуда эта жестокость? Раз — и теперь все не так однозначно (Хотя можно же все-таки считать, что благословение получено: «Вопросов нет». А все остальное — реверансы в стороны свободных выборов.— А. К.). На пустом ведь месте человек едва не споткнулся.

Или все-таки споткнулся.