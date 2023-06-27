ТАСС: к протезированию рук Костомарова пока не приступали

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров занимается на ножных протезах не более часа в день, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, к протезированию рук 46-летнего спортсмена пока еще не приступали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Костомаров

Фото: Роман Костомаров Роман Костомаров

Фото: Роман Костомаров

«Роман по-прежнему в реанимации. Он осваивает ножные протезы, привыкает к ним. Но не более часа в день — это достаточно больно, для привыкания нужно время»,— рассказал собеседник агентства.

В январе господин Костомаров был госпитализирован с пневмонией. В феврале СМИ писали, что ему проводят ампутации. Также сообщалось о его проблеме с сосудами головного мозга, втором инсульте и о медикаментозном сне.

8 мая Роман Костомаров написал первый после госпитализации пост, но подробностей о своем здоровье не привел. Вчера, 26 июня, фигурист опубликовал видео, на котором он тренируется на велотренажере. На кадрах видны протезы на обеих ногах спортсмена. Руки в кадр не попали.

Лаура Кеффер