Один человек пострадал в результате обстрела села в Валуйском горокруге Белгородской области

В результате обстрела села Новопетровка Валуйского горокруга Белгородской области пострадал мужчина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«У мужчины проникающее осколочное ранение брюшной полости. Бригадой скорой он доставляется в медицинское учреждение. Состояние пострадавшего тяжелое. Вся необходимая медицинская помощь оказывается»,— сказал глава региона. Подомовой обход села продолжается.

Приграничные районы Белгородской области почти ежедневно подвергаются обстрелам после начала СВО. Согласно данным, озвученным Вячеславом Гладковым в апреле, погибли более 30 мирных жителей, повреждены сотни автомобилей и тысячи домов. С середины июня на защиту региона прибыли дополнительные силы, в том числе чеченского подразделения «Ахмата».

С апреля 2022 года в трех областях Черноземья — Белгородской, Курской и Воронежской — ввели желтый, средний уровень террористической угрозы. С октября 2022-го в восьми приграничных регионах, в том числе в Белгородской, Воронежской и Курской областях, указом президента введен средний уровень реагирования.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Алина Морозова