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Коммерсантъ FM
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Миллер не исключил введение санкций против украинского «Нафтогаза»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер допустил, что Россия может ввести санкции против «Нафтогаза», если украинская компания продолжит «недобросовестные действия». В таком случае, по его словам, отношения между компаниями будут прекращены. Недобросовестными действиями господин Миллер назвал, в частности, «надуманные попытки» продолжить арбитражные разбирательства в Европе, многомиллиардный иск в США и нарушения условий контракта. «Нафтогаз» отвечает за транзит российского газа через Украину.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Миллер прокомментировал журналистам попытки «Нафтогаза» вести арбитражные разбирательства с «Газпромом». Российская компания считает, что она потеряла право на защиту в Европе на фоне санкций и «поднявшейся волны русофобии». «Можно ли рассчитывать на справедливое и беспристрастное рассмотрение спора в Швейцарии, которая присоединилась к антироссийским санкциям? Может ли быть нейтральным право Швеции, которая стремится в НАТО? Это риторические вопросы»,— сказал господин Миллер (цитата по «Интерфаксу»).

В связи с этим глава «Газпрома» считает, что в таких условиях арбитражное разбирательство нелегитимно, а участие в нем — бессмысленно. По мнению господина Миллера, попытки «Нафтогаза» продолжить разбирательство говорят о «неконструктивном отношении к организации транзита российского газа в Европу и в целом о враждебном отношении к РФ».

Господин Миллер считает «Нафтогаз» нарушителем контрактных обязательств перед «Газпромом». Так, украинская компания отказывается принимать российский газ в точке входа «Сохрановка», но требует оплату за его транзит.

«В случае продолжения таких недобросовестных действий "Нафтогаза", исключить нельзя, что это может привести к введению санкций РФ. Тогда уже любые отношения российских компаний с "Нафтогазом" будут просто невозможны»,— сказал господин Миллер.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать возможность прекращения поставок газа в Европу или подключения других газопроводов для перекачки. «Это нужно спрашивать у "Газпрома"»,— сказал он «РИА Новости».

В апреле суд в Гааге обязал Россию выплатить $5 млрд компенсации «Нафтогазу» за объекты в Крыму, которые госкомпания потеряла после вхождения полуострова в состав РФ в 2014 году. «Нафтогаз» в июне подал иск в США к России о взыскании $5 млрд, так как Москва «добровольно не оплатила средства, предусмотренные решением арбитража». Кремль сообщал, что Россия рассмотрит варианты обеспечения своих прав в этой ситуации.

Леонид Уварчев

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