Зал будущей славы

Одним из самых резонансных событий пятого дня Открытого чемпионата Франции стал очередной успех 16-летней россиянки Мирры Андреевой, которая в начале мая сенсационно дошла до 1/8 финала на крупном турнире в Мадриде, а на Roland Garros, преодолев квалификацию, стала самой молодой участницей третьего круга с 2005 года и почти обеспечила себе место в первой сотне рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). О феномене юной соотечественницы после ее уверенной победы над француженкой Диан Парри задумался корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уверенно победив француженку Диан Парри, 16-летняя Мирра Андреева стала самой юной участницей третьего круга Roland Garros за последние 18 лет

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Уверенно победив француженку Диан Парри, 16-летняя Мирра Андреева стала самой юной участницей третьего круга Roland Garros за последние 18 лет

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Ложа прессы корта Симон Матье, самой новой и третьей по значению арены Roland Garros, вмещает примерно полсотни человек. Обычно на матчах ранних стадий в нее заглядывают лишь несколько журналистов, однако на этой игре уже к середине первой партии там наблюдался аншлаг. Диан Парри считается во Франции довольно перспективной теннисисткой. Она недавно выиграла в Париже турнир WTA низшей категории 125 и занимает в рейтинге 79-е место, но в данном случае журналисты пришли смотреть на ее соперницу. Дело в том, что противостоявшей француженке 16-летней Мирре Андреевой еще после победы, одержанной за 56 минут в первом круге над опытнейшей американкой Элисон Риске, успели пропеть дифирамбы и французская L’Equipe, и испанская Marca, и итальянская La Gazzetta dello Sport, и другие маститые издания.

Встреча с Парри тоже не затянулась. Как и во вторник, россиянка снова отдала всего три гейма, а матч продолжался 1 час 17 минут.

Обладающая редко встречающимся в современном женском теннисе одноручным ударом слева Парри сопротивлялась, как умела, но за исключением небольшого неудачного отрезка в начале второй партии Андреева провела очередной образцово-показательный матч.

Плотная первая и качественная вторая подача, прекрасно поставленные крученые бэкхенды, чередующиеся с более плоскими форхендами, точные свечи, укороченные удары, которые при умелом их использовании на грунте очень эффективны, выверенные выходы к сетке. Россиянка была хороша в атаке и надежна в обороне. Со стороны казалось, что эта гармонично сложенная девушка, обладающая прекрасными физическими данными, уже сейчас умеет в теннисе абсолютно все.

В этот раз Андреевой после игры впервые выделили самую главную из трех аудиторий, предназначенных на Roland Garros для пресс-конференций. И она держалась там очень естественно, успешно завоевывая, не без помощи легкого девичьего кокетства, симпатии мировых теннисных акул пера. А когда вдруг узнала, что в так называемом живом рейтинге, учитывающем результаты Roland Garros на данный момент, со 143-го места поднялась уже на 97-е, то от радости подняла вверх сжатый кулачок.

Корреспондент “Ъ”, который сообщил героине дня эту новость, поинтересовался, мечтала ли она о таком результате в конце января, когда на Australian Open дошла до финала своего четвертого и, видимо, уже последнего юниорского турнира Большого шлема. (Там Андреева проиграла другой россиянке Алине Корнеевой.) «Конечно же, нет»,— сказала самая юная участница третьего круга Roland Garros за последние 18 лет. А на вопрос о восприятии всего того, что происходит в последние дни вокруг нее, ответила, что немного волнуется, поскольку раньше не получала столько внимания и, например, никогда не сидела в таком большом зале. «Благодарна тому, что рядом со мной есть мои родители, которые помогают мне все это принимать и переживать. Без них тут я бы, наверное, уже совсем с ума сошла»,— добавила возмутительница спокойствия. И это было единственное признание того, что на самом деле ей сейчас все-таки не так уж легко.

Раздавать Мирре Андреевой излишние авансы, конечно, пока рано. История тенниса знает немало примеров, когда подобные взлеты теннисисток юниорского возраста впоследствии оборачивались пшиком.

Но пока есть ощущение, что в данном случае все сложится удачно, и россиянка сумеет не только ворваться в мировую элиту, но и закрепиться там. В этом смысле положительным примером для Андреевой может служить ее следующая соперница — шестая ракетка мира и финалистка Roland Garros прошлого года Коко Гауфф, которой в марте исполнилось 19 лет. Девушки немного знакомы. По словам Андреевой, они тренировались вместе один раз. «Она играет достаточно агрессивно, но тренировка и матч — разные вещи. Я тоже могу играть иначе»,— заметила российская теннисистка, которой еще ни разу не удавалось побеждать соперниц из первой десятки.