Мирра Андреева учит уроки

Сенсационное выступление 16-летней россиянки Мирры Андреевой на Roland Garros подошло к концу. Выиграв первый сет матча 1/16 финала против 6-й ракетки мира американки Коко Гауфф, она все-таки уступила ей в трех партиях. Выбыла из борьбы и еще одна россиянка — Екатерина Александрова, упустившая матчбол в третьем сете встречи с бразильянкой Беатрис Аддад Майей. О последних событиях, происшедших на знаменитом парижском теннисном стадионе,— корреспондент «Ъ» Евгений Федяков.

«Может, и хорошо, что сегодня я проиграла,— рассуждала в главном зале пресс-центра Roland Garros Мирра Андреева, отвечая на вопрос корреспондента “Ъ” об уроках, которые можно вынести из проигрыша шестой ракетке мира Коко Гауфф.— Возможно, это поражение научит меня играть независимо от счета или чего-то еще».

Матч россиянки с 19-летней американкой, которая еще сравнительно недавно успешно работала с нынешним тренером Андреевой французом Жан-Кристофом Форелем, проходил на десятитысячном корте Сюзанн Ленглен, втором по вместительности на Roland Garros. И, естественно, вызвал еще больший интерес, чем предыдущие встречи с участием самой юной участницы третьего круга нынешнего турнира. До игры в пресс-центре говорили о возможности очередной андреевской сенсации, а первый сет подтвердил ее реальность. Взяв по три гейма на чужих подачах, соперницы вышли на тай-брейк, который Андреева закончила ударом справа навылет. Однако развить успех ей не удалось. Дальше пошли ошибки, и ситуация перешла под полный контроль Гауфф, победившей за 2 часа 3 минуты — 6:7 (5:7), 6:1, 6:1. Имея превосходство в скорости первой и второй подач, россиянка тем не менее проиграла, поскольку выиграла ударами с отскока навылет лишь 17 очков против 35.

«В первом сете я выложилась на все сто процентов. А потом поняла, что могу выиграть матч, и стала волноваться, боясь упустить эту возможность. Но во втором сете появилось ощущение, что меня не хватает как ментально, так и физически. В этом, наверное, и заключается разница»,— объясняла Андреева, говоря о резком контрасте между первой партией и второй половиной матча. А корреспондент «Ъ» про себя отметил, что на аналогичный вопрос по поводу причин поражения от второй ракетки мира Арины Соболенко в Мадриде его собеседница ответила примерно так же. То есть налицо определенная тенденция, над преодолением которой Андреевой и ее команде требуется работа.

Неудача в матче против Гауфф ставит под вопрос пребывание россиянки в первой сотне после окончания нынешнего турнира.

Но вероятность того, что она взлетит туда со своего нынешнего 143-го места, все равно достаточно велика. Хотя высокий рейтинг Андреевой — дело наживное. Во всяком случае, мировая теннисная пресса в этом нисколько не сомневается. Кстати, россиянка в очередной раз закрепила то благоприятное впечатление, которое уже успела произвести в Париже на журналистов. Она выглядела усталой и огорченной, но на вопросы отвечала рассудительно, не для галочки. А комментируя замечание, которое получила от судьи на вышке за недисциплинированное поведение в первой партии, без лишних слов подчеркнула, что так вести себя нельзя.

Поражение Андреевой оказалось не единственной российской неудачей в седьмой день турнира. Выбыла из борьбы и Екатерина Александрова, встречавшаяся с бразильянкой Беатрис Аддад Майей. Это было противостояние равных соперниц. Южноамериканка сейчас стоит в мировом рейтинге на 14-м месте, а российская теннисистка, которая в Риме и Париже пробовала тренироваться под руководством Дмитрия Турсунова, заработавшего репутацию одного из самых успешных специалистов в женском теннисе за последние несколько лет,— на 23-м. Матч, продолжавшийся 2 часа 48 минут, получился очень упорным. По ходу третьего сета Александрова уступала — 1:4, после чего взяла четыре гейма подряд и в десятом гейме на чужой подаче имела матчбол. Однако реализовать его в упорном розыгрыше из 15 ударов не удалось, а затем соперница сделала решающий брейк и удержала свою подачу. В итоге — 7:5, 4:6, 5:7. Третий круг, которого Александрова достигла на турнирах Большого шлема уже в шестой раз, по-прежнему остается для нее непреодолимым.

Началась же суббота на Roland Garros с неожиданной пресс-конференции Елены Рыбакиной. Прошлогодняя чемпионка Wimbledon и финалистка январского Australian Open, которая как раз в это самое время должна была выходить на матч против испанки Сары Соррибес Тормо, заявила о том, что снимается с турнира из-за некоего вируса, циркулирующего в Париже и поразившего ее ослабленную аллергией иммунную систему. Пожелав доброго здравия журналисту, звонко чихнувшему едва ли не в момент объявления этого диагноза, четвертая ракетка мира уточнила, что последние две ночи плохо спала, а утренняя разминка окончательно убедила ее в собственной неготовности играть в полную силу. Более того, не исключено, что теперь Рыбакиной придется скорректировать график своей травяной серии, по ходу которой она планировала сыграть в Берлине и Истборне.

Решение теннисной надежды Казахстана серьезно повлияло на соотношение сил в верхней половине сетки. Ведь ее возглавляет первая ракетка мира Ига Швентек, которая в этом году проиграла Рыбакиной уже три раза подряд, а днем разгромила китаянку Ван Синьюй — 6:0, 6:0. Нельзя сказать, что у польской мировой примы совсем не намечается достойных соперниц, но перед началом турнира самыми опасными из них выглядели как раз Рыбакина и белоруска Арина Соболенко, с которой она может сыграть лишь в финале. Теперь же шансы Швентек защитить свой парижский титул заметно выросли.