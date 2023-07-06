Второе уголовное дело Фургала рассмотрит Бабушкинский суд

Верховный суд России распределил второе уголовное дело в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к рассмотрению в Бабушкинском районном суде Москвы. Об этом ТАСС в четверг, 6 июля, сообщил адвокат обвиняемого Михаил Карапетян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ», обвиняемыми по экономическому делу стали коммерсанты, имевшие отношение к группе компаний «Торэкс» из Хабаровского края, которую, по версии СКР, негласно контролировал Сергей Фургал. В число фигурантов помимо него попали юрист и главный бухгалтер ГК Николай Шухов и Галина Алейникова, руководители структурно входящего в ГК ООО «Торекс-Хабаровск» (владеет заводом «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре) — замгендиректора Дмитрий Козлов, финдиректор Владислав Кармашков и замглавбуха Светлана Осипенко.

Участниками преступной группы следствие сочло также двух аффилированных с ГК «Торэкс» бизнесменов — директоров ООО «Дальневосточный монолит» Евгения Аверьянова и ООО «Строитель» Геннадия Савочкина. Наконец, последними обвиняемыми по делу стали независимый консультант по финансовым вопросам Юрий Золочевский и экс-председатель правления МСП-банка Дмитрий Голованов.

По версии следствия, все они входили в созданное господином Фургалом преступное сообщество (ст. 210 УК РФ), участники которого злоупотребляли полномочиями, совершали мошенничества и легализовали похищенное (ст. ст. 201,159 и 174.1 УК РФ).

Эрнест Филипповский, Хабаровск