Вред сделал из обезьяны человека

65% россиян считают, что работа негативно влияет на их здоровье. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса «Росгосстраха» и центра «Зарплаты.ру». О вреде, наносимом рабочим процессом своим физическим кондициям, чаще всего говорят работники сферы юриспруденции и строительства, ментальному состоянию — специалисты в области образования. Самыми распространенными неприятными симптомами, с которыми сталкиваются работающие россияне, стали стресс (56%), боли в спине и ногах (52%), постоянная усталость (47%) и ухудшение зрения (41%). К этому, по мнению респондентов, приводят сидячая и слишком напряженная работа, ранние подъемы, токсичные коллеги и плохое питание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Опрос, в котором приняли участие 2180 россиян, о влиянии работы на здоровье в июне 2023 года провели страховая компания «Росгосстрах» и исследовательский центр «Зарплаты.ру». Почти треть респондентов (29%) сообщили исследователям, что работа негативно отражается на их физическом и ментальном состоянии. Каждый четвертый отметил, что из-за профессиональной деятельности страдает только физическое здоровье. 11% пожаловались исключительно на проблемы с ментальным здоровьем.

Негативное влияние на физические кондиции чаще всего отмечали работники сферы юриспруденции (75%) и строительства (50%). На вред ментальному здоровью пожаловались преимущественно специалисты в области образования (33%). Сотрудники из сфер бухгалтерии и финансов (43%), транспорта (41%) и промышленности (36%) рассказали о вредном влиянии работы как на физическое, так и на ментальное самочувствие.

Самыми неприятными симптомами, с которыми столкнулись работающие россияне, стали стресс (56%), боли в спине и ногах (52%), постоянная усталость (47%) и ухудшение зрения (41%).

Респонденты считают, что основными факторами, которые влияют на здоровье, являются сидячая работа (так ответили 60%), слишком напряженная трудовая деятельность, которую характеризуют большое количество задач и горящие дедлайны (40%), ранние подъемы (38%), токсичные коллеги, руководитель или клиенты (27%), плохой режим питания в течение рабочего дня (24%). На напряженную работу чаще всего жалуются сотрудники сферы образования (56%), IT и промышленности (по 50%). Ранние подъемы в проблемах со здоровьем винят работники ресторанов и общепита (67%), а плохой режим питания — сотрудники розничной торговли (56%). Токсичный коллектив чаще всего встречается в сфере транспорта (42%), искусства, а также среди рабочего персонала (по 40%).

Отметим, компания Gallup в ежегодном докладе State of the Global Workplace, посвященном изучению настроений среди сотрудников по всему миру (в том числе в РФ), также отмечает, что по итогам 2022 года сохранился рекордно высокий уровень стресса на работе — 44%. Еще в 2019-м он составлял 38%, однако во время пандемии начал расти и достиг текущего уровня в 2021 году. «На уровень стресса на рабочем месте влияют многие факторы, но Gallup обнаружил, что руководители оказывают наибольшее влияние на уровень стресса, который испытывают их сотрудники, и это, в свою очередь, влияет на уровень стресса в повседневной жизни»,— говорится в докладе.

Не все факторы, ведущие к ухудшению здоровья, можно изменить, комментирует российское исследование замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании «Росгосстрах» Ольга Купцова, но можно предотвратить развитие заболеваний — если уделять должное внимание не только работе, но и себе. Она указывает, что все чаще работодатели расширяют наполнение программ ДМС, включая в них не только врачебную помощь по возникшим заболеваниям, но и профилактические опции, такие как чекапы или психологические консультации. Отметим, по данным HeadHunter, компании в 2022 году стали чаще указывать в описании вакансий наличие корпоративного психолога или психологической помощи сотрудникам — рост с 21 сентября по 13 октября составил плюс 84% год к году.

Психолог, карьерный консультант и куратор образовательных курсов для психологов в «Психодемии» (входит в Ultimate Education) Вита Хлебнова утверждает, что в ее практике восемь из десяти клиентов жалуются на проблемы в профессиональной сфере — в основном это связано с чувством неуверенности и нереализованности. И каждый второй из них указывает на проблемы в отношениях с коллективом и с руководителями, в том числе описывая проявление агрессии и манипуляций по отношению к себе. «Сейчас, как мне кажется, ситуация обострилась, так как во многих компаниях за последние три года была общая тенденция на сокращения и перестройки коллективов. Кроме того, на фоне новостей люди испытывают тревогу, связанную в том числе и с потерей работы, страхом не найти новую»,— рассуждает госпожа Хлебнова.

Партнер Magnum Hunt Executive Search Луиза Губайдулина добавляет, что атмосфера в коллективах «в ситуации напряженности» действительно стала более жесткой, так как возросли неопределенность, риски и ответственность. Более жесткими, по ее словам, часто становятся и руководители, тогда как положение, напротив, требует от них больше эмпатии к сотрудникам и умения оценить и поддержать психологическое состояние команды. «Если сотрудник выгорел или долгое время плохо себя чувствует и из-за этого испытывает стресс, нужно поговорить с ним, снизить его нагрузку, дать внеплановый отпуск, подключить возможности ДМС,— считает госпожа Губайдулина.— Это в первую очередь забота о человеке, но и команда в целом может работать хуже только из-за того, что сотрудник, который подвержен стрессу, ее дестабилизирует».

Работа оказывает мощное влияние на жизнь человека — как положительное, так и отрицательное, отмечает психотерапевт телемедицинского сервиса «Доктис» Елена Бурделова. Влияние это, по ее словам, может быть связано с несколькими факторами: если человек занимается не своим делом или не понимает смысла своего труда, с условиями работы и отношениями с коллегами и начальством. «Есть еще важный момент, который касается социально значимых профессий, так называемых помогающих профессий, в которые люди идут по призванию — в этом случае на психологическое состояние человека может влиять также общественный и новостной фон»,— говорит госпожа Бурделова. Универсальная рекомендация, по ее мнению, для тех, кто столкнулся с проблемами,— уметь разграничивать сферы своей жизни и «не забирать работу домой»: отключать телефон, не работать в выходные и в отпуске, не транслировать негативные эмоции на семью весь вечер, уметь переключаться на отдых и хобби.

Наталья Костарнова