Зеленский заявил о своем намерении начать контрнаступление раньше

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что выступал за то, чтобы начать контрнаступление раньше. По его словам, он высказывал свою позицию в разговорах с представителями США и стран Европы, а также пытался получить для этого вооружения.

«Я благодарен США как лидеру в оказываемой нам поддержке… Однако я говорил им, а также европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше, и для этого нам необходимы все оружие и боеприпасы. Почему? Потому что, если мы начнем позднее, то будем продвигаться гораздо медленнее»,— заявил Владимир Зеленский CNN.

Владимир Зеленский объяснил нынешние темпы контрнаступления «сложностями» на поле боя. «Я хотел, чтобы наше контрнаступление произошло намного раньше, так как все понимали, что если оно развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована. Мы даем нашему врагу время и возможность установить больше мин и подготовить свои оборонительные рубежи»,— объяснил он.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что причиной замедления продвижения украинских войск в стали проливные дожди. Он говорил, что Украина хочет показать результаты до саммита НАТО в Вильнюсе, который начнется 11 июля.

Подробнее о целях контрнаступления — в материале «У Киева разведали план».