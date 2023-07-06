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«Россия 1» показала кадры обыска в особняке Евгения Пригожина

Издания «Фонтанка», «Известия», а также телеканал «Россия-1» показали кадры с обыска в особняке, который, как утверждается, принадлежит основателю «ЧВК Вагнера» Евгению Пригожину. Сам господин Пригожин никак это не комментировал. МВД и другие силовые ведомства опубликованные кадры и снимки не комментировали.

По данным «Фонтанки», в особняк в коттеджном поселке «Северный Версаль» в черте Санкт-Петербурга пришли с обыском 24 июня — в день мятежа «ЧВК Вагнера».

Кадры с обыском в особняке в эфире «России-1» (тайминг — 1 час 40 минут) представил глава службы выпуска криминальных программ ВГТРК Эдуард Петров. Он назвал предполагаемый дом Евгения Пригожина «дворцом борца с коррупцией». На видео показали коробки с деньгами, белые брикеты, оружие, интерьеры особняка, поддельные паспорта, шкаф с париками и гримом.

«Фонтанка» опубликовала фотографию грамоты о присвоении Евгению Пригожина звания Героя России. На опубликованном документе стоит дата — 20 июня 2022 года. Издание также опубликовало фото огромной кувалды с надписью «на случай важных переговоров» и висящей на стене в рамке фотографии отрезанных голов в пустыне. По данным «Фонтанки», в особняке есть медицинский кабинет с оборудованием, используемым в отделениях интенсивной терапии. В репортаже «России-1» нет этих деталей.

Помимо «Фонтанки», вечером 5 июля кадры обысков в особняке опубликовала газета «Известия». При этом издание сообщило, что в нем нашли оружие, парики, пачки валюты и «комнату для молитв».

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о проведении «марша справедливости». Российские власти расценили это как вооруженный мятеж. Наемники ЧВК установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону, в том числе над штабом Южного военного округа. Было возбуждено уголовное дело о вооруженном мятеже. Ситуация была урегулирована вечером 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Бойцы развернули колонны и ушли в полевые лагеря.

В день мятежа, как сообщила «Фонтанка», в Санкт-Петербурге у отеля «Трезини», в котором, как считается, может располагаться офис Евгения Пригожина, обнаружили «Газель», в которой находились коробки с пятитысячными купюрами. Евгений Пригожин говорил, что эти деньги полагались на зарплаты наемникам, а также выплаты семьям погибших. 27 июня ФСБ сообщила, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина прекращено. По данным «Фонтанки», найденные при обысках 10 млрд руб. вернули Евгению Пригожину.

Анастасия Ларина

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