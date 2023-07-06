Купите то — не скажем что

Белый дом продлил режим секретности в корпоративной отчетности компаний ради снижения санкционных рисков. Новые правила раскрытия эмитентами чувствительной информации лишили их права полностью отказаться от публикации данных, но значительно расширили режим их неразглашения. Скрывать информацию смогут подсанкционные компании и банки, а также работающие в новых регионах юрлица — если ее раскрытие повлечет санкции против них или других лиц. Расширен и перечень сведений, которые можно скрыть. По мнению юристов, такой режим неизбежен в условиях санкционных рисков, но это ограничивает возможности привлечения частного капитала — сбалансировать интересы инвесторов и эмитентов пока не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Правительство постановлением №1102 от 4 июля 2023 года утвердило новые правила раскрытия корпоративной информации — точнее, конкретизировало возможности компаний не раскрывать данные в связи с рисками распространения санкций. Документ определяет перечень корпоративных сведений, которые участники фондового рынка смогут не раскрывать, а также круг участников рынка, которым доступна такая опция. Напомним, что компании получили право не раскрывать информацию в марте 2022 года, когда в отношении РФ были введены первые санкции из-за военной операции на Украине. Введенный тогда режим действовал до конца 2022 года, затем был продлен до июля 2023 года, что вызывало критику финансовых властей. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно призывала восстановить публикацию данных эмитентами, хотя бы с изъятиями. «Очень важно для инвестиций — это доступная и качественная информация об эмитентах и инструментах. Без раскрытия информации инвестиций не будет. Поэтому нам надо восстанавливать публикацию отчетности, санкционные риски при этом есть. Но важно, чтобы "под шумок" рисков санкций не скрывали информацию, которая нужна для развития рынка»,— требовала она.

В Минфине “Ъ” разъяснили, что с 1 июля все компании должны раскрывать свои данные с учетом постановления правительства №400 (подзаконный акт к корпоративному законодательству, регулирующий порядок и требования к публикации данных). Новое же постановление правительства вносит в этот порядок изъятия и корректирует прежний режим секретности.

«Если попадаешь под критерии, указанные в данном постановлении, то некоторую информацию (которая в этом постановлении прописана) можно не раскрывать»,— разъясняют в ведомстве. В отличие от прежней версии, документ не предполагает права эмитентов полностью отказаться от раскрытия информации, при этом случаи частичного раскрытия и предоставления информации детализированы. В первом случае таким правом могут воспользоваться подсанкционные компании или банки (а также имеющие статус уполномоченного банка), зарегистрированные или ведущие деятельность на территориях Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также предприятия из реестра ОПК. Во втором случае — эмитенты, которые сами не относятся к «группе риска», но раскрываемая ими информация затрагивает интересы перечисленных выше лиц.

Режимы раскрытия данных для этих групп компаний будут разными — для второй они мягче, эмитент может не публиковать данные о лицах из «группы риска», об их участии в капитале, если таковое имеется, о сделках, а также данные об операциях по гособоронзаказу и о военно-техническом сотрудничестве. Для лиц из первого списка перечень информации с опциональным размещением превышает 20 пунктов — это данные о лицах, входивших в последние три года в совет директоров, об акционерах, аффилированных лицах и «дочках», о финансовых вложениях и валютных операциях. Среди прочего — также данные о рисках эмитента, спорах, о контрагентах, о географии и сегментах деятельности в части оказания услуг и производимой продукции. По словам руководителя службы раскрытия информации «Интерфакса» Дмитрия Оленькова, новый документ расширил перечень сведений, которые разрешено не раскрывать: добавлены данные о кандидатах в органы управления и контроля, о субъектах реорганизации и лицах, среди которых осуществлялась закрытая подписка на акции.

Документ является компромиссным с точки зрения интересов безопасности эмитентов и потребности в инвестициях — но проблемы недостатка информации он не решает, поскольку по-прежнему содержит широкие возможности для ее закрытия. По словам старшего юриста коммерческой практики юридической фирмы «Косенков и Суворов» Кристины Икаевой, с точки зрения качественного подхода использованы всевозможные виды санкций, но количественный подход не исчерпан — санкционные списки будут расширяться количественно. «Открытость и доступность российских публичных реестров и площадок по раскрытию информации создают для иностранных регуляторов возможности для ужесточения санкций и увеличения количества санкционных лиц»,— объясняет она риски.

Старший юрист антимонопольной и регуляторной практики юридической фирмы VEGAS LEX Анастасия Каюкова согласна, что не подлежащая обязательному раскрытию информация может являться чувствительной с точки зрения санкционных рисков, но право инвестора на доступ к информации также является фундаментальным для делового оборота, способствует повышению прозрачности бизнеса, а также должному контролю регулирующих органов за деятельностью эмитентов. «Как эмитентам, так и инвесторам приходится подстраиваться под новую правовую и экономическую реальность и исходить из той информации, которая является доступной»,— отмечает она. Адвокат Forward Legal Евгений Зубков полагает, что правительству нужно найти «золотую середину». «С одной стороны, защитить российских физических и юридических лиц от санкционного давления, а с другой стороны — не отбить желание частных инвесторов совершать вложения. Поэтому, вероятнее всего, предложенный правительством перечень будет корректироваться в зависимости от практического эффекта»,— констатирует он.

Диана Галиева