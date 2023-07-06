Что говорят юристы о новом режиме раскрытия корпоративной отчетности

Старший партнер юридической фирмы VERBA Legal Татьяна Невеева напоминает, что закрытие данных стало необходимостью уже давно — иностранные регуляторы активно пользуются открытыми источниками для определения круга лиц, которые могут пополнить санкционные списки. «К сожалению, часто полученные ими сведения являются не актуальными, но при этом существенно затрудняют деятельность российских лиц. В частности, устаревшие данные из открытых источников агрегируются базами, используемыми иностранными компаниями для проверки контрагентов. В результате даже не связанные с подсанкционными лицами компании могут на основании открытых данных быть квалифицированы как попадающие под санкционные ограничения»,— рассказывает она.

Относительно постановления правительства №1102 от 4 июля в юридической среде сложился консенсус: режим частичного сокрытия данных неизбежен, но оказывает негативное влияние на инвестсреду. Адвокат Forward Legal Евгений Зубков отмечает, что перечень случаев, при которых эмитенты вправе не раскрывать (ограничивать раскрытие) определенную информацию, а также сам перечень этой информации остается достаточно широким. «Этот перечень содержит весьма чувствительную информацию, которая, в случае ее раскрытия, будет способствовать дальнейшему распространению санкций на новых физических и юридических лиц, чего правительство пытается избежать»,— рассказывает он. Вместе с тем, наличие такого перечня и тем более его расширение может затруднить принятие частными инвесторами решений о вложениях в предприятия, которые скрывают или ограничивают раскрытие информации.

Юрист UPPERCASE LEGAL Валерия Досковских указывает, что данные, указанные в новом постановлении правительства, являются чувствительными, поскольку именно доходная часть бизнеса зачастую и является определяющим фактором для введения санкций против определенной компании. «При стабильной ситуации на рынке, чувствительные данные, отмеченные в постановлении, являются крайне важными и интересными, поскольку они позволяют разумно оценить состояние конкретного бизнеса, однако, сегодняшние санкционные ограничения подталкивают на ведение курса протекционизма в экономике и бизнесе»,— полагает она. Однако, по ее словам, чувствительные данные, которые особенно сейчас находятся под усиленной защитой, все же имеют огромный практический интерес для инвесторов. «Раскрытие части чувствительных данных компаний, с одной стороны, усилило бы конкуренцию на рынке и побудило некоторые компании к модернизации, тем самым усилив стабилизацию экономического положения, с другой стороны, могло бы стать для других компаний деструктивным»,— объясняет она сложившийся конфликт.

Диана Галиева