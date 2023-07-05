Гладков сообщил о вооружении бойцов теробороны в приграничных регионах

Батальоны территориальной обороны в Белгородской области, находящиеся в приграничных районах, получат оружие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Вопрос с оружием частично решен. Такая возможность, оказалось, есть. Часть самообороны, те батальоны, которые расположены вдоль границы, в рамках действующего законодательства будут вооружены»,— сообщил господин Гладков в ходе эфира на своей странице во «ВКонтакте». Он уточнил, что внесения изменений в действующее законодательство для выдачи бойцам теробороны оружия не потребуется.

По его словам, в течение последних месяцев «прошло большое количество тренировок теробороны». Помимо этого для бойцов было закуплено обмундирование и снаряжение. Вячеслав Гладков добавил, что в Белгородской области идет формирование второго соединения теробороны численностью 3 тыс. человек.

Ранее господин Гладков заявлял, что, согласно закону, у бойцов теробороны нет прав на ношение оружия. Он не исключал, что региональному руководству потребуется инициировать внесение поправок в действующее законодательство. По его словам, бойцы теробороны должны иметь возможность «дать отпор врагу профессионально, а не любительски».

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Александр Кислов