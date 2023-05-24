Гладков рассказал о «пока нерешенном вопросе» с вооружением отрядов теробороны

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в ближайшее время может быть решен вопрос с вооружением сформированных в регионе отрядов территориальной обороны. На данный момент прав на ношение оружия у бойцов теробороны по закону нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«У нас они есть [отряды самообороны]. Почти 3 тыс. человек, семь батальонов вдоль границы. Тренируются с ноября прошлого года. Уже боеспособные единицы, одеты в форму, предоставлено снаряжение. Единственное, что в соответствии с действующим законодательством не решен пока вопрос с оружием», — сказал Вячеслав Гладков во время традиционного прямого эфира с жителями во «ВКонтакте».

По словам господина Гладкова, власти Белгородской области хотят вооружить отряды территориальной обороны, однако этот вопрос «требует решения в правовом поле». Не исключено, что региональному руководству придется инициировать внесение изменений в действующее законодательство. По его словам, бойцы теробороны должны иметь возможность «дать отпор врагу профессионально, а не любительски».

Губернатор уточнил, что привлекать отряды теробороны во время недавнего проникновения украинских диверсантов на территорию Белгородской области не пришлось.

Подробнее о вторжении диверсантов в Белгородскую область — в репортаже «Ъ» «Стреляли-стреляли, а как же».

Александр Кислов