Курсом едины

В среду Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол, посвященный учебному курсу «Основы российской государственности», который в сентябре начнут читать всем студентам. За последнее время это уже третье публичное мероприятие по этой теме. Участники круглого стола традиционно коротко описали содержание курса и дополнительно разъяснили, что российскому обществу 30 лет пытались навязать западное противопоставление общества государству, а также идею о том, что самое важное в жизни — деньги. Россияне сумели дать отпор такому подходу, но теперь образовался вакуум, который и предстоит заполнить новым курсом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов

Фото: Максим Григорьев / ТАСС Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

В предыдущие две недели авторы курса «Основы российской государственности» успели публично рассказать о нем уже дважды: членам Общественной палаты и представителям комитета Госдумы по науке и образованию. Однако это не помешало им и в третий раз стоически поведать о результатах своей работы — теперь на круглом столе ЭИСИ, прошедшем 12 апреля на площадке МИА «Россия сегодня». Хотя, возможно, частота презентаций инициативы, рожденной некогда в атмосфере секретности и не без деятельного участия администрации президента, все же сказалась на докладчиках: как минимум в первой части дискуссии они говорили достаточно тезисно.

«Именно с этого курса все студенты Российской Федерации будут начинать свою образовательную деятельность в любом вузе, вне зависимости от его направленности и специализации образовательной программы, на которую поступил студент»,— провозгласил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его словам, курс будет содержать «необходимый багаж знаний о России», которые помогут студентам стать «достойными гражданами». При этом господин Шаповалов использовал и любимый аргумент многих российских политологов для оправдания тех или иных отечественных инициатив: «Много лет и десятилетий подобные курсы уже существуют в Соединенных Штатах Америки и других странах мира».

Эстафету подхватила замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова, которая рассказала об уже начавшейся подготовке будущих преподавателей курса. Подготовка будет вестись все лето, в том числе и дистанционно, чтобы студенты могли уже в сентябре ознакомиться с плодами трудов проекта «ДНК России». Госпожа Петрова заявила, что фактически курс и так «внутри нас всех», так как в нем идет речь о ценностях, «которые всегда были внутри россиян».

Научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин коротко перечислил основные учебные блоки, из которых будет состоять курс. Первый из них посвящен тому, что такое Россия «как государство, как страна, как народы, населяющие ее, как культурные феномены, как человек». Второй блок опишет цивилизационный характер российской государственности (разработчики курса отстаивают тезис президента Владимира Путина о том, что Россия является именно отдельной цивилизацией). Третий посвящен «формированию мировоззренческого корпуса и ценностям российской цивилизации». Четвертый блок расскажет студентам о политическом устройстве России, а пятый — о вызовах, стоящих перед страной, чтобы помочь слушателям понять, в решении каких государственных задач они сами готовы принять участие.

Чтобы чуть освежить дискуссию, ее модератор политолог Александр Асафов отметил, что на одной из конференций господин Полосин упоминал о разрыве между обществом и государством: «О каком разрыве речь и как курс может его врачевать?» — спросил ведущий. Андрей Полосин сообщил, что его слова несколько вырваны из контекста, но разъяснил, что в его представлении в течение последних 30 лет в России учили очень простой модели взаимодействия между человеком, обществом и государством. В ней было важно, что «здесь и теперь», не было важно, «как реагируют окружающие», ну а важнее всего были деньги. Ценности же в этой системе были «для не очень умных людей», посетовал эксперт. В итоге эта система, по его словам, так и не смогла пропитать россиян, так как их «здоровый организм» начал ей сопротивляться. Но все же «мы получили довольно серьезные проблемы в общественном восприятии мироустройства, роли государства, роли человека и отношения к своей стране», констатировал господин Полосин. Кроме того, добавил он, в обществе есть различные представления о государстве, и разницу эту приходится преодолевать практически всем «системам нашей страны».

Эти тезисы получили живой отклик у участников дискуссии. «Существует западный подход, противопоставляющий государство и гражданское общество. Такая дихотомия, которая заставляет нас мыслить, что есть государство, которое не общество, и есть общество, у которого основная задача — бороться с этим государством. Но в России такого противопоставления никогда не было и не будет. Мы рассматриваем и российское общество, и государство, и Россию как страну как единое целое»,— заявил Владимир Шаповалов, приведя в доказательство опрос ВЦИОМа, согласно которому большинство россиян считают себя патриотами.

Тут в дискуссию вступил глава Кировской области и бывший сотрудник администрации президента Александр Соколов (вероятно, приглашенный на обсуждение как член коллегии Министерства просвещения). Слухи о том, что дух денег и беспринципности установил господство над обществом и территорией России, преувеличены, заверил господин Соколов. По его словам, в стране, наоборот, с большим энтузиазмом идет процесс освобождения от подобных навязываемых ценностей. Но по мере такого освобождения образуется «вакуум», и новый курс, по мнению господина Соколова, должен его заполнить — иначе молодежь заполнит его самостоятельно.

Андрей Винокуров