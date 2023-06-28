Налоговая смесь

Как выяснил “Ъ”, ФНС предъявила новые претензии нефтяникам, производящим и продающим топливные смеси, например «зимний дизель». До 2020 года они отдельным акцизом не облагались, но затем Минфин поменял позицию, и компаниям пришлось платить, в том числе за предыдущие периоды. Теперь же налоговики требуют уплатить с суммы доначисленных акцизов НДС и пени. Законны ли требования — решит Верховный суд РФ (ВС). Размер возможных претензий по отрасли, по оценкам юристов, может исчисляться миллиардами рублей. Эксперты считают доначисление НДС на неуплаченный акциз опасной практикой, которую ФНС может распространить и на другие рынки, и надеются на пробизнесовую позицию ВС.

ВС в июле рассмотрит спор ООО «Татнефть-АЗС-Запад» с межрегиональной инспекцией по крупнейшим налогоплательщикам №3, касающийся последствий доначисления акциза на топливную смесь. По итогам выездной проверки за 2015–2017 годы компании доначислено 90,3 млн руб. акциза, 16,2 млн руб. НДС и 42,4 млн руб. пеней. Налоговики сочли, что компания не отразила в отчетности сведения о производстве и реализации подакцизного товара, полученного в результате смешения нескольких компонентов до характеристик, позволяющих отнести его к дизельному топливу. Речь шла о «зимнем дизеле» (смесь ДТ и керосина). Кроме того, в результате «невключения суммы акциза в стоимость товара», по мнению инспекции, занижена сумма НДС.

Жалоба компании в вышестоящий налоговый орган была отклонена, поэтому она обратилась в суд. Претензии по акцизу ООО не оспаривало, только доначисление НДС и пеней (ст. 75 Налогового кодекса освобождает от пеней, если «исчисление и уплата налога произведены на основании письменных разъяснений уполномоченного госоргана»).

Арбитражный суд Москвы полностью отклонил иск «Татнефть-АЗС-Запад», согласившись с налоговиками, что «занижение стоимости реализованной продукции на сумму акцизов повлекло неверное определение налоговой базы по НДС», которая «определяется с учетом акцизов». Апелляция, наоборот, поддержала компанию, решив, что для пеней нет оснований, а доначисление акциза не увеличивает сумму НДС — он «остается неизменным и определяется расчетным методом из цены розничной реализации» (по расчетной ставке 18/118). Но окружная кассация снова приняла сторону налоговой.

«Татнефть-АЗС-Запад» подала жалобу в ВС, настаивая на необоснованном доначислении НДС, так как «акциз не образует самостоятельный объект налогообложения», а налоговая база за розничную продажу дизельного топлива «формируется исходя из выручки, полученной от потребителей», акциз же в цену топлива не включался. По этим доводам спор передали в экономколлегию, слушание назначено на 12 июля. В ФНС отказались от комментариев. В Минфине и «Татнефти» не ответили.

Юристы отмечают, что в 2013–2019 годах Минфин исходил из того, что смешение подакцизного и неподакцизного нефтяного сырья не является производством и не облагается акцизами. Но в августе 2020 года министерство изменило позицию и компании обязали платить акциз на топливные смеси, в том числе за прошлые периоды, и «таких дел довольно много», говорит партнер Taxology Алексей Артюх. ВС в 2021 году признал правомерным взимание акцизов за смеси.

Теперь по тем же операциям появились новые претензии — по пеням и НДС. «Что касается пеней, такая ретроспектива ответственности со стороны государства неправильна, поскольку бизнес не мог предугадать, что толкование норм изменится»,— считает господин Артюх. Он отмечает, что «в целом по практике сейчас преобладает негативный для налогоплательщиков подход с редкими исключениями».

Второй и самый важный вопрос касается НДС. По мнению партнера КА «Муранов, Черняков и партнеры» Олега Москвитина, взимание НДС с доначисленного акциза «не соответствует объективной (не заниженной с помощью каких-либо серых схем) выручке налогоплательщика и поэтому недопустимо». «Хотя по общему правилу налоговая база по НДС включает в себя выручку с акцизом, но прежде всего она исчисляется от цены товара, которая включает все налоги,— поясняет Алексей Артюх.— А если инспекция заявляет, что нужно было заплатить еще 10 руб. акциза, то НДС на эти 10 руб. начислять нельзя, потому что их налогоплательщик не получил, иначе получается, что НДС взимается с "воздуха"». «Остроту этому делу» придает тот факт, что компания не применяла акциз, следуя разъяснениям Минфина, добавил господин Москвитин.

Эта ситуация напоминает историю 2018 года с акцизами и НДС для производителей табачных изделий, говорит советник практики налоговых споров «МЭФ Legal» Александр Овеснов: «Тогда ФНС обвинила их в искусственном занижении акциза на сигареты и фактически наказала дважды. Общие начисления достигали астрономических сумм в десятки миллиардов рублей». При этом, уточняет господин Овеснов, табачники не смогли в ходе судебных тяжб отменить начисление «налога на налог». Но «как может развернуться ситуация на рынке топливозаправочных услуг, где объемы реализуемой продукции как минимум сопоставимы, а в деньгах больше, чем на табачном», по его словам, «можно лишь предполагать». По оценке юристов, общий размер новых претензий к нефтяникам может исчисляться миллиардами рублей.

Более того, спор «Татнефти» «может создать опасный прецедент, позволяющий увеличивать НДС с цены продажи товаров, хотя сама величина такой продажи не признана недостоверной, умышленно заниженной», предупреждает Олег Москвитин. По его словам, налоговики могут применить такой подход и на других рынках, «к операциям, связанным с любыми ошибками налогоплательщиков в применении (занижении) акцизов, а суммы недоимок по НДС и санкций могут быть значительно больше». Алексей Артюх добавляет, что «подход налоговиков на местах неоднороден», а суды выносят разные решения: «Если ВС поддержит "Татнефть", такие споры будут более однозначно решаться в пользу бизнеса».

Анна Занина, Дмитрий Козлов, Евгения Крючкова