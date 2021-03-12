Наверхвязкая нефть

ЛУКОЙЛ — единственная крупная нефтекомпания, не получившая никаких поблажек в рамках повышения налогов для сектора в 2020 году,— вновь пробует добиться льгот для добычи сверхвязкой нефти. Глава компании Вагит Алекперов публично попросил об этом у президента РФ Владимира Путина. Прежние аналогичные просьбы, а также прямые заявления компании о том, что она вынуждена заморозить инвестиции в проекты по сверхвязкой нефти, не принесли результата. Однако текущий рост цен на нефть решает проблемы Минфина с наполнением бюджета и повышает шансы нефтекомпаний получить льготы.

Правительству РФ и Минэнерго будет поручено проработать меры налогового стимулирования добычи сверхвязкой нефти и обводненных месторождений, пообещал президент Владимир Путин 11 марта в ответ на просьбу главы ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. Господин Алекперов в своем выступлении на совещании по повышению инвестиционной активности также затронул вопрос о переводе высокообводненных и выработанных месторождений на налог на дополнительный доход (НДД), который «показал свою эффективность, привлек колоссальные средства». В Минэнерго пообещали “Ъ” проработать поручение совместно с Минфином.

Это очередная, на этот раз публичная попытка нефтекомпании добиться льгот для месторождений сверхвязкой нефти, которой она лишилась в прошлом году в рамках общего повышения налогов для отрасли. В результате, по словам Вагита Алекперова, налоговая нагрузка на вязкую и сверхвязкую нефть увеличилась в 25 раз. В наиболее уязвимой позиции оказались ЛУКОЙЛ и «Татнефть». Однако «Татнефти» в итоге дали налоговый вычет на три года для ее крупнейшего Ромашкинского месторождения в 36 млрд руб., ЛУКОЙЛ же вовсе остался без компенсаций и предупредил о возможной остановке проектов с сверхвязкой нефтью в связи с их убыточностью.

В конце октября 2020 года Вагит Алекперов просил в письме (копия есть у “Ъ”) в правительство предусмотреть срочные аналогичные меры для Ярегского и Усинского месторождений в Коми, а затем перевести месторождения сверхвязкой нефти на НДД. Он оценивал суммарные инвестиции в эти месторождения в 180 млрд руб., а в случае отмены льготы предупредил о возможном отказе от будущих инвестиций на 80 млрд руб. Кроме того, как сообщал “Ъ” 18 февраля, ввести специальный режим НДД для сверхвязкой нефти просили главы ХМАО и Татарстана Наталья Комарова и Рустам Минниханов. Тогда Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку, Минфину и Минэнерго рассмотреть вопрос, однако Минфин выступил против. По словам заместителя главы министерства Алексея Сазанова, речь может идти о введении НДД для сверхвязкой нефти только с 2024 года.

Глава ЛУКОЙЛА Вагит Алекперов Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В конце 2020 года Минфин в ответ на запрос “Ъ” пояснял, что отмена льгот на сверхвязкую нефть в Коми существенно не повлияет на показатели ЛУКОЙЛа. «Эффект на показатель EBITDA составит всего 4%, или около 11% от выплаченных компанией дивидендов за период 2017–2019 годов, поэтому предоставление налоговых вычетов является излишним»,— говорит представитель министерства. Однако с тех пор цена на нефть выросла с $45 до $70 за баррель, а российский бюджет из дефицитного стал профицитным — это обстоятельство в прошлом помогало нефтяным компаниям получать новые льготы.

Одним из вариантов стимулирования добычи сверхвязкой нефти может быть предоставление вычета из НДПИ в рамках режима НДД, что позволит компенсировать большую часть потерь недропользователей из-за прошлогоднего пересмотра льгот, отмечает Марина Мосоян из Vygon Consulting.

Для безубыточности добычи нефти с вязкостью свыше 200 мПа•с необходимый вычет из НДПИ должен составить 35%, для нефти с вязкостью свыше 10 тыс. мПа•с — 45%, считает она. К примеру, для Коми объем такой льготы может составить около 20 млрд руб. в год.

По ее словам, запасы сверхвязкой нефти на госбалансе — 1,3 млрд тонн, около 78% из них локализованы в ЯНАО, Коми и Татарстане. При этом наиболее активная разработка ведется в последних двух регионах, где в 2019 году добывалось по 5 млн тонн (в 2020 году добыча упала из-за сделки ОПЕК+). Отмена льгот на добычу сверхвязкой нефти привела к нерентабельности таких проектов, а их остановка может стать причиной социальной напряженности в регионах добычи. По оценке Марины Мосоян, в текущих условиях 40% добычи сверхвязкой нефти, запланированной на период 2021–2030 годов, будет исключено из бизнес-планов компаний, при этом последние потеряют более 700 млрд руб. чистого дисконтированного денежного потока.

Дмитрий Козлов