Чем известна экологическая организация The Altai Project

5 июля 2023 года Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность американской неправительственной организации The Altai Project. Подробнее об истории и деятельности проекта — в справке «Ъ».

The Altai Project начала свою работу в 1998 году как одна из программ некоммерческой организации Sacred Earth Network, которая занимается защитой традиций и образа жизни коренных народов в разных регионах мира. В 2004 году направленность этой программы сузилась до «экологической помощи российскому Алтаю».

Основательница The Altai Project — гражданка США Дженнифер Кастнер. В 2007 году организация вошла в состав некоммерческой экологической группы Earth Island Institute, которая поддерживает охрану окружающей среды. Совместно с 20 неправительственными американскими организациями организовала «Алтайский альянс», нацеленный на защиту российского региона.

Представители The Altai Project принимали участие в мероприятиях против строительства международного газопровода «Сила Сибири 2» (ранее — «Алтай»), Катунской ГЭС и Каракульского месторождения. Экологи заявляли, что планируемый трубопровод нарушит хрупкую высокогорную почву и плохо подействует на флору и фауну плато.

На сайте проекта указано, что среди его инициатив — «исследование и меры по сохранению пернатых хищников в восточном Казахстане», координация сотрудничества журналистов России и США, систематическая работа по созданию нового объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — «Нагорье Монгольского Алтая», образовательные программы о дикой природе, природных ландшафтах и экосистемах, культурных традициях, духовном наследии и образе жизни коренных народов Евразии.

В 2022 году организация The Altai Project выступила против проведения спецоперации России на Украине.