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Луис Энрике стал главным тренером ПСЖ

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике вступил на должность главного тренера французского клуба «Пари Сен-Жермен». На своем посту он сменил Кристофа Гальтье, с которым команда стала чемпионом в прошедшем сезоне. Об этом сообщается на сайте ПСЖ.

Луис Энрике

Луис Энрике

Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

Луис Энрике

Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

Контракт с Луисом Энрике рассчитан на два года. «Я рад приехать в Париж, чтобы получить здесь новый опыт. Всегда интересно знакомиться с новыми людьми, жить в новом городе, изучать новый язык и прежде всего тренировать ПСЖ»,— приводит слова Энрике пресс-служба клуба.

53-летний Луис Энрике покинул должность главного тренера испанской сборной после неудачи команды на чемпионате мира в Катаре. Ранее в 2020 году Энрике вывел сборную Испании в полуфинал чемпионата Европы, после чего команда проиграла итальянцам.

Луис Энрике стал четвертым тренером ПСЖ за минувшие пять лет — после Томаса Тухеля, Маурисио Почеттино и Гальтье. Последний проработал в клубе всего сезон. В конце прошлой недели он стал героем громкого скандала: Гальтье задержала полиция по подозрению в действиях расистского характера, совершенных еще до переезда в столицу, во время работы с командой «Ницца».

Подробнее о перспективах ПСЖ во главе с Луисом Энрике — в материале «Ъ» «ПСЖ дождался своего победителя».

Полина Мотызлевская

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