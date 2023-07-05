Вместимость Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже может уменьшиться после реконструкции

Власти Воронежской области определились с первыми параметрами реконструкции Центрального стадиона профсоюзов (ЦСП) в Воронеже, который является главной ареной для выступающего в Российской премьер-лиге футбольного «Факел». Вместимость арены после завершения работ может составить 22 тыс. зрителей, сообщил в своем telegram-канале губернатор Александр Гусев по итогам «стартового совещания» по реконструкции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Пауков Фото: Никита Пауков

Проектная вместимость стадиона профсоюзов в сегодняшнем состоянии, по данным «Факела»,— 34 800 зрителей

«Поставил задачу, чтобы по итогу арена отвечала всем современным требованиям для проведения и международных матчей. При такой вместимости не сможем провести разве что финал Кубка страны или финал Лиги чемпионов. Предварительно договорились, что стадион станет чисто футбольным, то есть без беговых дорожек вокруг поля. Вероятно, вместимость будет и больше, для этого нам нужна как минимум предпроектная подготовка. А уже полноценный проект определит стоимость и сроки работ»,— рассказал губернатор. Другие параметры реконструкции пока не раскрываются.

Губернатор также представил «предварительную визуализацию» проекта стадиона.

Глава региона отметил, что над архитектурными решениями фасада арены «будем еще думать».

Господин Гусев напомнил, что реконструкцией стадиона будет заниматься белорусская компания ООО «Белинжинирингстройинвест», которая ранее провела аналогичные работы на стадионе «Динамо» в Минске

О проблемах с сегодняшним состоянием стадиона — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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