Сына экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико приговорили к 8 годам колонии

Минский областной суд приговорил к восьми годам колонии Эдуарда Бабарико, сына экс-кандидата в президенты республики и бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Он признан виновным по трем статьям белорусского Уголовного кодекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Бабарико (слева) и его сын Эдуард

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС Виктор Бабарико (слева) и его сын Эдуард

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

«Его признали виновным в уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в крупном размере, оказании пособничества в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта и связанных с неповиновением законным требованиям представителей власти, а также в оказании пособничества в организации действий, направленных на возбуждение вражды и розни по признаку социальной принадлежности»,— сообщает БЕЛТА.

По данным белорусского госагентства, также изначально господину Бабарико вменялись организация массовых беспорядков и отмывание денег. Однако по статье об отмывании прокуратура от обвинений отказалась, а статья об организации беспорядков была переквалифицирована на более мягкую.

Также отмечается, что в срок, назначенный Эдуарду Бабарико, будет зачтено время, которое он провел в СИЗО (туда его отправили в июне 2020 года).

Эдуард Бабарико и его отец Виктор Бабарико были задержаны в 2020 году перед отправкой документов в Центризбирком Белоруссии. В то время Эдуард Бабарико возглавлял инициативную группу по выдвижению своего отца кандидатом в президенты Белоруссии. Центризбирком отказал в регистрации Виктора Бабарико кандидатом на пост главы государства.

Виктора Бабарико в 2021 году приговорили к 14 годам лишения свободы. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере организованной группой, а также в легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере.

Кроме того, заочно осуждены были и другие экс-кандидаты в президенты Белоруссии на выборах 2021 года. Так, Валерия Цепкало приговорили к 17 годам колонии, а Светлану Тихановскую — к 15 годам заключения. Они в настоящее время находятся за границей и возвращаться в страну в ближайшее время не собираются.

Александр Кислов