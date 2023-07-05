Глава Федеральной палаты адвокатов рассказала о состоянии избитого в Грозном Александра Немова

Глава Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Светлана Володина посетила в московской больнице избитого в Грозном адвоката Александра Немова. По ее словам, он пока не может самостоятельно передвигаться, но врачи дают положительные прогнозы о его выздоровлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Светлана Володина Фото: Юлия Богатырева / ФПА РФ Александр Немов Фото: @no_torture Следующая фотография 1 / 2 Светлана Володина Фото: Юлия Богатырева / ФПА РФ Александр Немов Фото: @no_torture

«Поговорила с лечащим врачом, который сказал, что Александр пока сам не ходит, еще не передвигается. Но врачи дают хорошие прогнозы, поэтому надеюсь, что коллегу ожидает быстрое выздоровление»,— сообщила госпожа Володина (цитата по сайту ФПА).

По ее словам, ФПА в ближайшее время обсудит, какие конкретные меры собирается принять организация для защиты «и конкретного адвоката, и российской адвокатуры в целом».

Сам Александр Немов поблагодарил адвокатов, которые выступили в его поддержку. По словам юриста, вместо него участвовать в рассмотрении апелляционной жалобы по делу Заремы Мусаевой в Грозном готовы 20 адвокатов.

Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина и адвокат Александр Немов утром 4 июля прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. По их словам, по дороге из аэропорта Грозного на них напали неизвестные и жестоко избили. Журналистка получила травму головы и сильные ушибы пальцев рук. Ей обрили голову и облили зеленкой. По ее словам, ей также угрожали отрезать палец, чтобы разблокировать телефон. Господина Немова сильно избили и ранили ножом в ногу. Сегодня, 5 июля, пострадавшие были доставлены в одну из московских больниц.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил чеченскому управлению ведомства провести проверку по факту случившегося. О возбуждении уголовного дела в связи с нападением на Елену Милашину и Александра Немова не сообщалось.

Подробнее о нападении — в публикации «Ъ» «Как раньше все это было, просто давно такого не было».

Александр Кислов